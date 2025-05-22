Будете собирать ведра: чем подкормить помидоры для хорошего урожая
Подкормка - неотделимая часть ухода за томатами, которая помогает растениям быстрее развиваться, а плодам - становиться крепче, вкуснее и здоровее. Впервые помидоры подкармливают через 14–16 дней после высадки в почву или теплицу.
Далее следует повторять подкормку каждые две недели, по крайней мере до середины июля. УНИАН собрал лучшие варианты удобрений для помидоров в почве.
Подкормка томатов йодом
Йод – одно из самых простых и доступных средств, которым часто пользуются огородники. Он стимулирует рост растений и одновременно защищает томаты от фитофтороза – опасного грибкового заболевания.
Рецепт : В 10 л воды добавьте 4 капли йода. Поливайте каждый куст по 2 литра этого раствора.
Зольное удобрение для помидоров
Зола – это натуральный источник калия, кальция и других минералов. Ее можно использовать как в сухом, так и в жидком виде.
- Для полива : В 10 л воды размешайте 1 стакан золы. Полученным раствором поливайте кусты под корень.
- В сухом виде : Просто подсыпьте небольшое количество золы непосредственно под растение.
- Для опрыскивания :
- 300 г золы
- 3 л воды
- 1 ст. л. натертого хозяйственного мыла
- Зол прокипятите в воде 30 минут, настаивайте 5 часов, процедите и доведите объем до 10 л. Добавьте мыло для лучшего прилипания. Готовый раствор залейте в пульверизатор и обработайте листву.
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Дрожжевая подкормка
Дрожжи активизируют микрофлору в почве, способствуют более быстрому росту и укреплению растений.
Вариант 1 :
- 1 пачка сухих дрожжей
- 2 ст. л. сахара
- Смесь растворите в 10 л воды. Поливайте по 500 мл под каждый куст.
Вариант 2 :
- 3-литровая банка
- 1/3 объема – черный хлеб
- 100 г дрожжей
- Вода вверх
Настаивайте 3-5 дней. Процедите и разведите водой в соотношении 1:10. Молодые кусты поливайте по 500 мл, взрослые – по 2 л.
Самый простой вариант : 100 г дрожжей на 10 л воды – размешать и сразу поливать растения.
Куриный помет
Куриный помет содержит много фосфора и азота, поэтому эффективно подпитывает томаты, не хуже магазинных минеральных удобрений.
Рецепт настоя : В 10-литровое ведро насыпьте свежий помет до трети, долейте водой до краев. Настаивайте 7–10 дней на открытом воздухе.
После этого используйте раствор: 0,5 стакана настоя растворите в 10 л воды и поливайте междурядья.
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