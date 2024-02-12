Будете спать как младенец: как приготовить 'золотое молоко' для спокойного отдыха

Хороший сон называют залогом здоровья. С возрастом выспаться становится все труднее. К счастью, многие напитки могут служить природными средствами для сна.

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Некоторые напитки, способствующие сну, содержат много таких соединений, как триптофан и мелатонин, в то время как другие улучшают сон, уменьшая боль и дискомфорт в вечернее время. Большинство напитков, способствующих сну, можно приготовить только из нескольких простых ингредиентов за 5 минут или менее, пишет Healthline.

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Одним из способов лучше спать является "золотое молоко". Это средство состоит из теплого молока и куркумы.

Поскольку молоко содержит триптофан, предшественник мелатонина, оно может помочь увеличить уровень мелатонина. Мелатонин является основным гормоном, регулирующим цикл сна и бодрствование вашего тела.

Между тем куркума богата соединением куркумином, которое может облегчить некоторые последствия недосыпания, уменьшить воспаление и безопасно лечить симптомы тревоги и депрессии.

Например, исследование на мышах показало, что 72 часа депривации сна привели к потере веса, тревожному поведению и окислительному повреждению. Однако употребление 10–20 мг экстракта куркумина в течение 5 дней подряд уменьшило потерю веса и значительно улучшило поведение, похожее на тревогу.

Чтобы приготовить золотое молоко, смешайте 1/2 стакана (118 мл) молока, 1 чайную ложку куркумы, 1 маленький кусочек имбиря и 1 чайную ложку меда. Доведите до кипения, убавьте огонь и варите 3-5 минут.

Каждый из ингредиентов "золотого молока", как правило, считается безопасным. Со всем тем, кто принимает определенные лекарства, включая средства для разжижения крови и препараты для снижения кислотности желудка и лечения диабета, следует быть осторожными с куркумой и имбирем.

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