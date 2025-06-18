Будете тратить все деньги на ремонт: топ корейских кроссоверов, которые лучше обходить стороной

Корейские кроссоверы давно привлекают покупателей своей доступностью, современным дизайном и комфортом. Однако не все модели одинаково надежны, особенно если речь идет об автомобиле с пробегом.

Среди большого выбора на вторичном рынке есть модели, которые могут стать источником постоянных затрат и хлопот. Об этом пишет Suv.news.

Одним из примеров является первое поколение Hyundai Tucson с бензиновым двигателем 2.0, выпускавшимся с 2004 по 2009 год. Хотя эта модель и приобрела популярность из-за привлекательной цены, со временем оказались ее слабые стороны. Среди типичных проблем – чрезмерный расход масла, ненадежная автоматическая коробка передач и склонность кузова к коррозии, особенно в районе арок. Добавляют хлопот и сбои в электросистеме.

Другой пример – Kia Sportage с дизельным мотором 2.0, который производился в 2010–2015 годах. У этой модели больше всего нареканий вызывает топливная система, которая плохо переносит некачественное топливо. После пробега около 150 тысяч километров владельцы часто сталкиваются с поломками турбин, форсунок и клапанов EGR. К этому добавляются проблемы с электроникой: зависание блоков управления и сбои в работе мультимедийной системы – не редкость.

Еще один корейский SUV, который следует оценивать с осторожностью – SsangYong Kyron с двигателем 2.7 Xdi, выпускавшимся в период 2005-2013 годов. Несмотря на мотор от Mercedes, этот автомобиль не оправдал ожиданий многих владельцев. Основные претензии касаются часто выходящей из строя ходовой части, а также высокой стоимости деталей и сложной диагностики. Кроме этого, электроника ведет себя нестабильно, особенно зимой, а салон оставляет желать лучшего в плане эргономики.

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В общем, подобные модели редко обеспечивают беспроблемную эксплуатацию после 150 тысяч километров пробега. Они плохо приспособлены к качеству горючего и состоянию дорог в Украине, нуждаются в частых дорогостоящих ремонтах и имеют низкий спрос на вторичном рынке. Если не хотите постоянно тратиться на СТО, лучше выбирать автомобили с более надежной механикой и доказанной репутацией. Ведь даже заманчивая цена не всегда означает выгодную покупку.

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