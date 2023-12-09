Будете выглядеть роскошно: 5 цветовых комбинаций, которые сделают образ дороже

Если правильно сочетать цвета, то даже простое платье или джинсы могут стать элегантными и роскошными. Какие дуэты цвета выглядят великолепно, читайте ниже.

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Об этом пишет ТСН.

Синий и красный

Такой дуэт в образе смотрится очень эффектно. Для этого лука можно использовать любые оттенки красного: от яркого до приглушенного благородного. Синий лучше выбирать в приглушенных и глубоких оттенках. Например, под красную блузку подойдет голубой топ, а под синие джинсы идеально подойдет красный пиджак или кардиган.

Хаки и белый

Эти два универсальных цвета выглядят выгодно вместе и создают утонченный и женственный образ. Такой дуэт часто используется у состоятельных людей и аристократов.

Карамель и молочный

Это любимое сочетание итальянских и французских модниц. В таком мягком и элегантном тандеме теплые оттенки отлично дополняют друг друга.

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Синий и коричневый

Эти цвета отлично сочетаются как между собой, так и с другими оттенками, придавая образу элегантности и изысканности. Глубокий королевский синий и насыщенные коричневого оттенки создают роскошный вид.

Зеленый и терракотовый

Такое сочетание цветов считается благородным и совершенным. Зеленый и терракотовый сделают любой образ изысканным и аристократическим.

Напомним, мы уже писали, какие цвета нельзя сочетать.

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