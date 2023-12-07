Будете выглядеть смешно: с чем не модно носить пуховик и шубу

Чтобы оставаться в тренде, стилистка Алена Прилепа рекомендует выбирать пуховик или шубу на один размер больше, но избегать следующих комбинаций:

Шуба вместе с нарядной одеждой будет выглядеть как прошлогодний тренд. Шуба с анималистическим принтом вместе с яркими вещами может создать вульгарный образ. При выборе пуховика важно, чтобы он был оверсайзом и не выглядел куцым.

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Об этом пишет Радиотрек.

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Алена Прилепа указала на ключевые правила для создания стильных образов, отметив, что интересно выглядят сочетания разных стилей и фактур:

Укороченный пуховик подойдет к джинсам, брюкам и острым сапогам с балаклавой или бейсболкой, или с трендовым вязаным чепчиком. Короткий пуховик будет гармонировать с юбкой меди. Длинный пуховик будет смотреться стильно с юбкой меди и сапогами на каблуке. Пуховик любой модели можно совместить с трикотажным платьем и кроссовками или угги.

Что касается шубы, то в создании стильного образа помогут следующие комбинации:

Серый или коричневый спортивный костюм. Джинсы или боты-дутики с бейсболкой, шапкой бени или балаклавой. Трикотажный костюм. Офисные или шерстяные брюки с челси, лоферами или кроссовками. Брюки карго, юбка макси или трикотажное платье.

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