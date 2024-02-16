Будете выглядеть у них постарше: 6 предметов гардероба, от которых стоит отказаться

Одежда может творить чудеса, подчеркивая красоту и скрывая недостатки. Однако некоторые вещи, напротив, делают нас визуально старше. Их нужно избегать, выбирая более трендовые модели.

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Об этом пишет Радиотрек.

Вот несколько распространенных ошибок, которых следует избегать:

Блузы с избытком принтов и деталей:

Жабо, рукава "летучая мышь", розы и другие подобные элементы делают образ менее элегантным, отвлекают внимание от других деталей и не всегда гармонируют с ними.

Замените их на классические рубашки: практичные, универсальные и уместные в любой ситуации.

Неправильный оверсайз:

Мешковатая одежда может исказить пропорции фигуры, сделать образ негармоничным и добавить возраст.

Особенно не рекомендуется оверсайз людям с пышным телосложением или небольшим ростом.

Выбирайте вещи размера и актуального фасона.

Неактуальные кофты и футболки:

Немодные фасоны, некачественные ткани, яркие принты, рисунки, непонятные складки – все это старит.

Предпочтите базовые джемпера, кардиганы, пуловеры и футболки в сдержанной цветовой гамме с простым кроем и без декора.

Джинсы-скинные:

Эта модель утратила свою актуальность.

Замените их на классические прямые штаны, широкие, расклешенные фасоны или карго.

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Юбки и платья с баской:

Баска – оборка, акцентирующая внимание на талии – была трендом в 2010 году, но сейчас это антитренд.

Она может прибавить возрасту, сделать фигуру более объемной и зрительно уменьшить рост.

Выбирайте свободные юбки из натуральных тканей, а для подчеркивания талии – платья и юбки А-силуэта или широкий кожаный ремень.

Неоновые и слишком яркие вещи:

Неон может сделать вас незаметным, ведь люди запомнят только яркую одежду, а не ваше лицо.

Добавляйте только один яркий упор в каждом образе.

Помните, что одежда – инструмент, который поможет вам подчеркнуть свою красоту и индивидуальность. Выбирайте вещи, которые вам нравятся, делают вас уверенными в себе и сияющими.

Напомним, мы уже писали, какая обувь, одежда и аксессуары, вышли из моды в 2024 году.

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