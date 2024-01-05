Будете жить дольше: эксперты назвали напиток с противораковыми свойствами

Гриб рейши, также известный как линчжи, – это популярный китайский лекарственный гриб, используемый в народной медицине на протяжении веков. Он славится своими потенциальными лечебными свойствами, включая противораковые, противовоспалительные и иммуномодулирующие свойства.

Видео дня

Недавние исследования показали, что гриб рейши может помочь снизить риск развития некоторых видов рака. К примеру, одно исследование показало, что гриб рейши может помочь уменьшить количество и размер опухолей в толстом кишечнике, пишет Express.

Читайте также: Есть риск заболеть раком: специалисты сказали, почему нельзя пить горячий чай или кофе

Гриб рейши также может помочь улучшить качество жизни людей, уже живущих с раком. К примеру, исследование показало, что гриб рейши может помочь повысить активность белых кровяных клеток организма, помогающих бороться с раком.

Конечно, важно отметить, что эти исследования были проведены на животных или людях с небольшими группами участников. Больше исследований с более крупными группами участников необходимо, чтобы подтвердить эти результаты.

Тем не менее эти исследования являются обнадеживающими и свидетельствуют, что гриб рейши может быть полезен людям, которые хотят жить дольше и здоровее.

Как приготовить чай из грибов.

Готовить чай из грибов рейше очень просто. Гриб рейши можно купить в виде капсул, порошка или целых грибов. Для приготовления чая из грибов рейши заварите 1-2 чайные ложки грибов в 1 стакане кипятка. Оставьте на 10-15 минут, затем процедите.

Если вы собираетесь принимать грибы рейши, важно поговорить со своим лечащим врачом. Он поможет вам определить, являются ли грибы рейши безопасны для вас.

Ранее специалисты объяснили, какой вид чая лучше пить гипертоникам и гипотоникам.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!