Будте собирать урожай ведрами: садоводы раскрыли секрет подкормки сливы

Благодаря правильному уходу и удобрению, можно обеспечить сливовому дереву оптимальные условия для здорового роста и щедрого урожая. По данным опытных огородников, важно соблюдать определенные правила обработки и удобрения слив, чтобы достичь наилучших результатов.

Видео дня

Прежде всего, молодым сливам не требуется особого удобрения. Они нуждаются в обильном поливе и подрезке ветвей для стимулирования роста, пишет Телеграм-канал "Дача. Сад и огород".

Читайте также: Как обработать яблони от вредителей и болезней после зимы

Ранней весной рекомендуется вносить мочевину. Это удобрение можно разбрасывать по кругу под деревом на радиусе метра. После дождя мочевина впитается в почву, снабжая дерево питательными веществами. Перед применением удобрения важно очистить землю от опавших листьев и оставшихся осенью соломы для предотвращения заражения вредными микроорганизмами.

Во время цветения слив рекомендуется подкармливать настоем на лошадином навозе или куриным пометом. Раствор в пропорции литр навоза или помета на 10 л воды поможет обеспечить растение полезными веществами.

Для слив полезны также азотные удобрения. Готовя компост, можно добавить к нему навоз или кофейную гущу, что снабдит дерево питательными веществами.

Осенью рекомендуется добавлять калийные удобрения, чтобы подготовить сливы к зиме и укрепить корневую систему.

Следуя этим советам по обработке и удобрению слив, садовник сможет наслаждаться здоровыми растениями и изысканным урожаем каждого сезона.

Напомним, эксперт назвал зимнее правило обрезки растений "три Д", что привлечет сад к цветению весной.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!