Будут блестеть как новые: как почистить дверные ручки из латуни, меди, бронзы и нержавеющей стали

Дверные ручки – это один из самых грязных предметов дома. На них скапливается огромное количество бактерий, которые могут вызывать разные заболевания.

Видео дня

Поэтому важно регулярно дезинфицировать дверные ручки, особенно в период сезонных заболеваний. Издание Santeplusmag поделилось советами, как отчистить дверные ручки, изготовленные из различных материалов – латуни, меди, бронзы и нержавеющей стали.

Читайте также: Как очистить экран телевизора от пятен, чтобы не оставить царапин: простые советы

Существует несколько естественных способов дезинфекции дверных ручек, эффективных и безопасных для здоровья.

Белый уксус

Белый уксус – один из самых популярных природных антисептиков. Для дезинфекции дверных ручек нужно смешать 2 стакана белого уксуса с 5 каплями эфирного масла чайного дерева, эвкалипта или лимона. Полученным раствором нужно опрыскать дверные ручки и оставить на несколько минут, после чего протереть их сухой салфеткой.

Лимонный сок и мыло

Лимонный сок также обладает антисептическими свойствами. Для дезинфекции дверных ручек нужно смешать 2 столовых ложки жидкого мыла, 2 ложки лимонного сока и немного теплой воды. Полученным раствором нужно опрыскать дверные ручки и оставить на несколько минут, после чего протереть их сухой салфеткой.

Пищевая сода

Пищевая сода – это еще один эффективный природный антисептик. Для дезинфекции дверных ручек нужно смешать 2 столовых ложки пищевой соды, 8 капель эфирного масла чайного дерева, столовую ложку жидкого стирального порошка и стакан горячей воды. Полученным раствором нужно опрыскать дверные ручки и оставить на несколько минут, после чего протереть их сухой салфеткой.

Регулярная дезинфекция дверных ручек поможет оградить вас и вашу семью от распространения инфекций.

Предлагаем узнать, как эффективно отчистить деревянные кухонные лопатки.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!