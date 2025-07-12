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Будут давать хороший урожай: какие плодовые деревья нужно обрезать летом

Цихоцкая Мария

Будут давать хороший урожай: какие плодовые деревья нужно обрезать летом
Обрезка летом позволяет вовремя избавиться от больных, поврежденных или лишних побегов.

Хотя большинство садоводов привыкли проводить обрезку деревьев весной или осенью, все больше опытных хозяев предпочитают именно летний период. Это оправдано: в середине сезона деревья активно накапливают питательные вещества, и формирование кроны именно в это время оказывает положительное влияние на урожайность следующего года.

Обрезка летом позволяет своевременно избавиться от больных, поврежденных или лишних побегов, благодаря чему дерево направляет силы на развитие здоровых ветвей и плодов. Улучшается проникновение света во внутреннюю часть кроны, усиливается вентиляция, что снижает вероятность развития грибковых заболеваний. Об этом пишет 24 канал.

В летний период раны после обрезки заживают гораздо быстрее — активное сокодвижение в тканях дерева этому способствует. Кроме того, такая обрезка укрепляет растение перед зимним сезоном.

Лучше всего проводить обрезку летом для тех плодовых деревьев, у которых уже завершился активный рост. Это касается яблонь, груш, слив, персиков, алычи, вишни и черешни. Яблокам удаляют так называемые "волчковые" вертикальные побеги, грушам - ветви, растущие внутрь, а сливам - загущенные части кроны. Для персика обрезают длинные ветки, забирающие избыток питательных веществ, а вишням и черешням допустимо проводить легкое прореживание, если это не было сделано после сбора урожая.

Летняя обрезка не должна быть радикальной – это скорее легкая корректировка. Следует укорачивать побеги в этом году, оставляя не менее пяти листьев, а чтобы стимулировать рост новых ветвей, можно оставлять по одному-двум листочкам на верхушке. Также эффективны будут прищипывание или легкая надломка верхушки — для изменения направления роста.

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Работать лучше в облачную, но сухую погоду – утром или вечером. От обрезки следует удержаться в жару или перед дождем. Для работы понадобится секатор, садовые ножницы или нож, пилочка для старших ветвей и садовый вар или антисептик для обработки срезов. Все инструменты перед началом работы необходимо продезинфицировать.

Летняя обрезка имеет немало преимуществ: способствует равномерному созреванию плодов, снижает риск заболеваний, улучшает вентиляцию кроны, повышает урожайность следующего сезона и формирует хорошую форму дерева. Это простой, но эффективный способ поддержать здоровье сада, если проводить его вовремя и с учетом особенностей каждой культуры.

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