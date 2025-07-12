Будут давать хороший урожай: какие плодовые деревья нужно обрезать летом

Хотя большинство садоводов привыкли проводить обрезку деревьев весной или осенью, все больше опытных хозяев предпочитают именно летний период. Это оправдано: в середине сезона деревья активно накапливают питательные вещества, и формирование кроны именно в это время оказывает положительное влияние на урожайность следующего года.

Обрезка летом позволяет своевременно избавиться от больных, поврежденных или лишних побегов, благодаря чему дерево направляет силы на развитие здоровых ветвей и плодов. Улучшается проникновение света во внутреннюю часть кроны, усиливается вентиляция, что снижает вероятность развития грибковых заболеваний. Об этом пишет 24 канал.

В летний период раны после обрезки заживают гораздо быстрее — активное сокодвижение в тканях дерева этому способствует. Кроме того, такая обрезка укрепляет растение перед зимним сезоном.

Лучше всего проводить обрезку летом для тех плодовых деревьев, у которых уже завершился активный рост. Это касается яблонь, груш, слив, персиков, алычи, вишни и черешни. Яблокам удаляют так называемые "волчковые" вертикальные побеги, грушам - ветви, растущие внутрь, а сливам - загущенные части кроны. Для персика обрезают длинные ветки, забирающие избыток питательных веществ, а вишням и черешням допустимо проводить легкое прореживание, если это не было сделано после сбора урожая.

Летняя обрезка не должна быть радикальной – это скорее легкая корректировка. Следует укорачивать побеги в этом году, оставляя не менее пяти листьев, а чтобы стимулировать рост новых ветвей, можно оставлять по одному-двум листочкам на верхушке. Также эффективны будут прищипывание или легкая надломка верхушки — для изменения направления роста.

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Работать лучше в облачную, но сухую погоду – утром или вечером. От обрезки следует удержаться в жару или перед дождем. Для работы понадобится секатор, садовые ножницы или нож, пилочка для старших ветвей и садовый вар или антисептик для обработки срезов. Все инструменты перед началом работы необходимо продезинфицировать.

Летняя обрезка имеет немало преимуществ: способствует равномерному созреванию плодов, снижает риск заболеваний, улучшает вентиляцию кроны, повышает урожайность следующего сезона и формирует хорошую форму дерева. Это простой, но эффективный способ поддержать здоровье сада, если проводить его вовремя и с учетом особенностей каждой культуры.

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