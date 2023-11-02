Будут есть даже дети: рецепт супа с сырными шариками

Этот суп по рецепту от Shuba идеально готовить в первые холода. Он просто готовится, но невероятно вкусен.

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Ингредиенты:

Куриная четвертина – 1 шт.

Вода – 1.5 л

Картофель – 5 шт.

Морковь – 1 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Лавровый лист – 2 шт.

Соль – по вкусу

Перец черный молотый – по вкусу

Для творожных шариков

Сыр твердый – 100 г

Яйца куриные – 1 шт.

Масло сливочное несоленое – 50 г

Мука – 3 ст. л.

Приправа для снеков, творожная – по вкусу

Зелень – по вкусу

Способ приготовления:

Куриную четверть залейте водой и доведите до кипения. Варите 40 мин, снимая пену. Выньте и оставьте остывать.

Картошку нарежьте кубиками, морковью и луком — соломкой и отправьте в бульон, добавьте лавровые листья, соль, перец и варите 15 минут.

Сыр натрите на крупную терку, добавьте сливочное масло, яйцо и перемешайте. Добавьте муку и замесите тесто.

Тесто разделите на 2 части, скатайте колбаски и нарежьте их ломтиками. Сформируйте из них шарики и отправьте в холодильник на 30 минут.

Мясо нарежьте кусочками. В суп положите кусочки мяса, творожные шарики и варите 5 минут.

Добавьте зелень и варите еще 2 минуты.

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