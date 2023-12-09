Будут как новые: действенный метод очистки деревянных кухонных лопаток

Регулярное использование делает кухонные лопатки грязными и приводят к потере вида. Многие хозяйки пытаются решить эту проблему с помощью специальных средств из магазина, однако эффективнее использовать обычный уксус.

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Об этом пишет Ukr.media.

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Если вы хотите, чтобы ваши лопатки всегда поражали чистотой, введите привычку дезинфицировать их раз в месяц.

Начните с мытья лопаток обычным средством для посуды, затем замочите их в растворе воды и белого уксуса. Через 20 минут достаточно промыть водой. Не забывайте вытирать лопатки досуха, поскольку влага может способствовать размножению микробов.

Этот простой способ позволяет удалить микробы и загрязнения с лопаток без особого труда. Кроме того, вам не придется тратить деньги на дорогостоящие средства и бегать по магазинам в поиске нужного. Теперь вы знаете, как вернуть деревянным лопаткам прежнюю чистоту и наслаждаться их внешним видом.

Напомним, мы уже писали, как поддерживать чистоту на кухне.

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