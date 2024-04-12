Будут поражать великолепием: как сделать удобрение для роз из картофельной шелухи
Многие выбрасывают картофельную шелуху, не догадываясь о ее ценности для садоводства. Этот богатый питательными веществами органический материал может стать отличным удобрением для ваших комнатных и садовых растений. Об этом пишет АгроМаркет.
Чем полезна шелуха картофеля?
- Содержит крахмал, органические кислоты, жиры, калий, витамин С и соли.
- Обогащает почву, стимулируя рост и развитие растений.
- Повышает устойчивость растений к болезням и вредителям.
- Улучшает структуру почвы, делая ее более рыхлой и проницаемой.
Как использовать шелуху для комнатных растений?
- Отвар: Залейте 100-200 г шелухи 1 л кипятка, прокипятите 15 минут, процедите. Поливайте комнатные цветы 1-2 раза в месяц.
- Порошок: Измельчите шелуху в блендере или кофемолке. Добавьте в грунт при пересадке или разрыхлении.
Как использовать шелуху для садовых растений?
- Компостирование: Добавьте шелуху в компостную кучу вместе с другими органическими материалами.
- Мульчирование: Рассыпьте шелуху вокруг стволов деревьев и кустов, а также на грядках.
- Подкормка: Закопайте шелуху в почву при посадке или во время вегетации.
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Особенно благоприятно на картофельную шелуху реагируют:
- Комнатные цветы: розы, фиалки, бегонии, герань.
- Ягодные кусты: смородина, крыжовник, малина.
- Плодовые деревья: яблоня, груша, слива.
- Овощи: томаты, огурцы, кабачки, перцы.
Важно:
- Не используйте шелуху от картофеля, пораженного грибковыми заболеваниями.
- Перед использованием шелухи тщательно промойте ее водой.
- Не вносите шелуху в почву в свежем виде, дайте ему перепреть.
Благодаря использованию картофельной шелухи вы сможете:
- Обогатить почву питательными веществами.
- Увеличить урожайность ваших растений.
- Сделайте ваши цветы более пышными и красивыми.
- Сэкономить на покупных удобрениях.
Напомним, мы уже писали рядом с какими растениями ваши розы не выживут.
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