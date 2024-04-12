Будут поражать великолепием: как сделать удобрение для роз из картофельной шелухи

Многие выбрасывают картофельную шелуху, не догадываясь о ее ценности для садоводства. Этот богатый питательными веществами органический материал может стать отличным удобрением для ваших комнатных и садовых растений. Об этом пишет АгроМаркет.

Чем полезна шелуха картофеля?

Содержит крахмал, органические кислоты, жиры, калий, витамин С и соли.

Обогащает почву, стимулируя рост и развитие растений.

Повышает устойчивость растений к болезням и вредителям.

Улучшает структуру почвы, делая ее более рыхлой и проницаемой.

Как использовать шелуху для комнатных растений?

Отвар: Залейте 100-200 г шелухи 1 л кипятка, прокипятите 15 минут, процедите. Поливайте комнатные цветы 1-2 раза в месяц.

Залейте 100-200 г шелухи 1 л кипятка, прокипятите 15 минут, процедите. Поливайте комнатные цветы 1-2 раза в месяц. Порошок: Измельчите шелуху в блендере или кофемолке. Добавьте в грунт при пересадке или разрыхлении.

Как использовать шелуху для садовых растений?

Компостирование: Добавьте шелуху в компостную кучу вместе с другими органическими материалами.

Добавьте шелуху в компостную кучу вместе с другими органическими материалами. Мульчирование: Рассыпьте шелуху вокруг стволов деревьев и кустов, а также на грядках.

Рассыпьте шелуху вокруг стволов деревьев и кустов, а также на грядках. Подкормка: Закопайте шелуху в почву при посадке или во время вегетации.

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Особенно благоприятно на картофельную шелуху реагируют:

Комнатные цветы: розы, фиалки, бегонии, герань.

розы, фиалки, бегонии, герань. Ягодные кусты: смородина, крыжовник, малина.

смородина, крыжовник, малина. Плодовые деревья: яблоня, груша, слива.

яблоня, груша, слива. Овощи: томаты, огурцы, кабачки, перцы.

Важно:

Не используйте шелуху от картофеля, пораженного грибковыми заболеваниями.

Перед использованием шелухи тщательно промойте ее водой.

Не вносите шелуху в почву в свежем виде, дайте ему перепреть.

Благодаря использованию картофельной шелухи вы сможете:

Обогатить почву питательными веществами.

Увеличить урожайность ваших растений.

Сделайте ваши цветы более пышными и красивыми.

Сэкономить на покупных удобрениях.

Напомним, мы уже писали рядом с какими растениями ваши розы не выживут.

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