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Будут поражать великолепием: как сделать удобрение для роз из картофельной шелухи

Цихоцкая Мария

Будут поражать великолепием: как сделать удобрение для роз из картофельной шелухи

Многие выбрасывают картофельную шелуху, не догадываясь о ее ценности для садоводства. Этот богатый питательными веществами органический материал может стать отличным удобрением для ваших комнатных и садовых растений. Об этом пишет АгроМаркет.

Чем полезна шелуха картофеля?

  • Содержит крахмал, органические кислоты, жиры, калий, витамин С и соли.
  • Обогащает почву, стимулируя рост и развитие растений.
  • Повышает устойчивость растений к болезням и вредителям.
  • Улучшает структуру почвы, делая ее более рыхлой и проницаемой.

Как использовать шелуху для комнатных растений?

  • Отвар: Залейте 100-200 г шелухи 1 л кипятка, прокипятите 15 минут, процедите. Поливайте комнатные цветы 1-2 раза в месяц.
  • Порошок: Измельчите шелуху в блендере или кофемолке. Добавьте в грунт при пересадке или разрыхлении.

Как использовать шелуху для садовых растений?

  • Компостирование: Добавьте шелуху в компостную кучу вместе с другими органическими материалами.
  • Мульчирование: Рассыпьте шелуху вокруг стволов деревьев и кустов, а также на грядках.
  • Подкормка: Закопайте шелуху в почву при посадке или во время вегетации.

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Особенно благоприятно на картофельную шелуху реагируют:

  • Комнатные цветы: розы, фиалки, бегонии, герань.
  • Ягодные кусты: смородина, крыжовник, малина.
  • Плодовые деревья: яблоня, груша, слива.
  • Овощи: томаты, огурцы, кабачки, перцы.

Важно:

  • Не используйте шелуху от картофеля, пораженного грибковыми заболеваниями.
  • Перед использованием шелухи тщательно промойте ее водой.
  • Не вносите шелуху в почву в свежем виде, дайте ему перепреть.

Благодаря использованию картофельной шелухи вы сможете:

  • Обогатить почву питательными веществами.
  • Увеличить урожайность ваших растений.
  • Сделайте ваши цветы более пышными и красивыми.
  • Сэкономить на покупных удобрениях.

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