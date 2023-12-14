Будут преследовать проблемы: какие новогодние украшения не стоит вешать на елку

Сезон Рождества уже близко, а это значит, что пора украшать елку. Однако есть определенные украшения, которых следует избегать, поскольку они могут быть опасны для детей и домашних животных, или просто портить украшенное новогоднее дерево.

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Издание Santeplusmag не советует использовать для украшения елки следующие вещи:

Пластмассовые предметы. Пластиковые украшения часто смотрятся недорого. Лучше выбрать деревянные или бумажные украшения.

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Слишком много красных украшений. Красный цвет – традиционный цвет Рождества, но его избыток может сделать елку слишком пестрой. Выбирайте украшения разных форм и цветов, чтобы создать более гармоничную композицию.

Фигурки животных. Фигурки животных могут испугать маленьких детей, особенно боящихся животных. Лучше отдать предпочтение украшениям в виде Деда Мороза, снеговика, подарков и т.д.

Хрупкие стеклянные предметы. Хрустальные украшения очень хрупкие и могут легко разбиться, что может привести к травмам. Если у вас есть дети или животные, лучше не использовать такие украшения.

Остроконечные или острые предметы. Остроконечные или острые предметы могут ранить детей или животных. Избегайте их использования для украшения елки.

Старые гирлянды. Старые гирлянды, в которых перегорели лампочки, могут вызвать пожар. Лучше использовать новые гирлянды или гирлянды на батарейках.

Следуя этим советам, вы сможете украсить елку так, чтобы она выглядела красиво и празднично и была безопасной для всех членов вашей семьи.

Что запрещено вешать на елку, чтобы не отвлечь удачу и достаток

Согласно народным поверьям, есть ряд украшений, которыми не стоит украшать новогоднюю елку.

Пластиковые украшения. Считается, что пластиковые предметы могут привлечь в дом бедность и неудачи.

Слишком яркие украшения. Слишком яркие цвета, такие как красный или оранжевый, могут вызвать агрессию и конфликты. Лучше выбрать более спокойные и гармоничные оттенки.

Старые и поврежденные украшения. Считается, что они могут привлечь в дом негатив.

Нельзя вешать на елку украшения с изображением воронов, сов, змей или других хищных животных. Эти животные считаются символами зла и несчастья.

Нельзя вешать на елку украшения, имеющие форму креста или других религиозных символов.

Не стоит вешать на елку украшения, имеющие резкое или неприятное звучание, например, колокольчики или бубенчики. Это может отпугнуть удачу.

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