Будут сиять чистотой: как вернуть блеск столовым приборам
С годами столовые приборы могут потерять свой блеск и сияние. Это происходит из-за загрязнения, окисления металла или воздействия агрессивных сред. Однако существует простой и эффективный способ вернуть столовым приборам их первоначальный вид.
Об этом пишет Ukr.media.
Для этого вам понадобятся:
- Большая кастрюля
- 2 л воды
- 2 ст. л. хозяйственного мыла
- 2 ст. л. соды
- Фольга (по желанию)
Читайте также: Блогерша рассказала о 6 лайфхаках по уборке, которые не работают, а делают только хуже
Приготовление:
- Налейте в кастрюлю воду.
- Добавьте хозяйственное мыло и соду.
- Растворите ингредиенты, нагревая воду до кипения.
- Погрузите в раствор столовые приборы.
- Варить их на слабом огне в течение 20 минут.
- Слейте воду и промойте столовые приборы.
Если у вас есть серебряные столовые приборы, вы можете добавить в раствор фольгу. Для этого отрежьте от рулона несколько кусочков фольги, достаточных для того чтобы покрыть дно кастрюли. Уложите фольгу на дно кастрюли, а затем выложите на нее столовые приборы. Посыпьте их содой и солью, залейте горячей водой и кипятите в течение 15-20 минут. После этого столовые приборы будут блистать как новые.
Напомним, мы уже писали, как очистить ковер.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !