Будут служить годами: топ надежных авто с пробегом

На вторичном рынке представлено немало подержанных автомобилей, которые отличаются высокой надежностью и редко нуждаются в серьезном ремонте, что особенно радует их владельцев. В список попали модели, зарекомендовавшие себя как исключительно долговечные.

Специалисты из SlashGear составили список из 13 машин, которые, по их словам, способны безотказно служить более двух десятилетий. Среди них – премиальный седан Lexus ES, часто возглавляющий рейтинги надежности среди авто с пробегом. Он также отличается хорошим уровнем оснастки. В список попали и четыре представителя Toyota: седаны Camry и Avalon, а также SUV Highlander и 4Runner — хорошо зарекомендовавшие себя в эксплуатации машины.

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В общем перечне также есть модели Honda, Hyundai, Acura, Cadillac, Chevrolet и даже Porsche, в частности Cayenne в гибридной версии. Все эти авто имеют репутацию выносливых и удобных в использовании, что делает их привлекательными вариантами на рынке подержанных машин.

Напомним, ранее мы писали о редко ломающихся моделях машин.

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