Будут сопровождать вас всю жизнь: топ пород котов-долгожителей

Продолжительность жизни кошек зависит не только от их породы, но и от условий содержания, ухода и общего состояния здоровья. Желая завести кошку, будущие владельцы учитывают несколько важных аспектов: особенности породы, черты поведения, необходимый уход и продолжительность жизни.

Ведь всем хочется, чтобы любимый питомец оставался рядом как можно дольше. Специалисты ветеринарного центра New England из Виндзора назвали породы кошек, которые будут вместе со своими хозяевами достаточно долго.

Сколько живут домашние кошки?

В среднем домашние любимцы живут 12–18 лет, тогда как у уличных есть значительно более короткий возраст — 2–12 лет. Продолжительность жизни зависит от многих факторов: образа жизни, качества питания и медицинского ухода.

Породы-долгожители Бирманская кошка

Одна из представительниц этой породы прожила рекордные 35 лет, попав в Книгу рекордов Гиннеса. Средний возраст бирманских кошек – 18–25 лет. Они энергичны, игривые и приветливые, прекрасно ладят с детьми, что делает их идеальными домашними питомцами.

Балинезийская кошка

Эти кошки похожи на сиамские, но отличаются длинной шерстью. Они общительны, ласковы, умны и активны. Балинезийские кошки могут жить 18–22 лет.

Американская короткошерстная

Эта порода, популярная в семьях с детьми, носит легкий характер и хорошо развлекает себя самостоятельно, но любит интерактивные игры. Продолжительность их жизни обычно составляет 15–20 лет, хотя они могут быть подвержены сердечным заболеваниям.

Сиамская кошка

Родом из Таиланда, сиамские кошки живут в среднем до 15 лет, хотя некоторые доживают до 20. Их ценят игривый, общительный характер и способность к дрессировке.

Менкс

Эта уникальная порода известна своим отсутствием хвоста, являющейся результатом естественной мутации. Менксы умны, общительны, легко ладят с другими животными и часто ведут себя как собаки. Они могут жить больше 15 лет.

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Ориентальная короткошерстная

Потомки сиамских кошек, эти красавцы имеют яркий вид и шерсть более 300 цветов и узоров. Они умны, любознательны, любят, живут более 15 лет.

Российская голубая

Эти изящные кошки известны своим стройным телосложением и элегантностью. Они кротки с хозяевами, но сдержанны с незнакомцами. Российские голубые кошки живут в среднем 10–20 лет.

Выбор породы, надлежащий уход и любовь хозяев помогут продлить жизнь вашему пушистому другу.

Напомним, ранее мы рассказывали, какие породы собак никогда не разбудят вас лаем.

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