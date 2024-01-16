Бумажные соломинки могут представлять серьезную проблему: ученые предупредили об опасности

Новое исследование показало, что бумажные соломинки, которые часто рассматриваются как более экологичная альтернатива пластиковым, не являются такими экологичными, как считалось. Кроме того, они содержат низкие уровни вечных химикатов, которые могут быть вредны для здоровья человека и окружающей среды.

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Исследователи из Университета Антверпена в Бельгии протестировали 39 разных марок соломы, изготовленных из пластика, бумаги, стекла, бамбука или нержавеющей стали. Они обнаружили PFAS почти во всех материалах, кроме нержавеющей стали, пишет ScienceAlert.

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PFAS – это группа из 15 000 синтетических химических веществ, которые используются во многих продуктах, включая одежду, сковороды с антипригарным покрытием и посудомоечную моющую жидкость. Они могут быть токсичными для здоровья животных и людей в достаточно высоких концентрациях.

Чтобы сделать бумажные и бамбуковые соломинки водоотталкивающими, многие производители добавляют PFAS. Либо это, либо производители используют переработанные материалы, уже содержащие "вечные химикаты".

Концентрации PFAS в бумажных соломинках были очень низкими и сильно отличались между продуктами. Однако даже низкие уровни загрязнения могут оказаться вредными, поскольку PFAS могут накапливаться в организме человека и животных.

"Небольшие количества PFAS, хотя сами по себе невредны, могут увеличить химическую нагрузку, которая уже есть в организме", – объяснил эколог Тимо Гроффен из Университета Антверпена.

Даже после использования соломинки их загрязняющие вещества могут храниться. Если соломинки будут переработаны, то химикаты могут попасть в новый продукт. И если соломку отправят на свалку или сожгут, ее химические вещества будут спокойно распространяться ветром или почвой.

Потребителям, волнующимся о потенциальном влиянии на окружающую среду или здоровье, Гроффен предлагает использовать соломинки из нержавеющей стали или вообще не использовать соломинки.

Результаты исследования подвергают сомнению экологические преимущества бумажных соломок. Кроме того, они подчеркивают потенциальный риск для здоровья, связанный с PFAS. Потребителям, заботящимся об окружающей среде и своем здоровье, следует рассмотреть альтернативы бумажным соломинкам.

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