Бушует четырехбалльный геомагнитный шторм: как защититься

В четверг, 14 марта, на Земле началась магнитная буря. Ее сила составляет четыре балла, что относит ее к оранжевому уровню опасности.

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По прогнозу сервиса Meteoagent, 15 и 16 марта мощность геомагнитного шторма упадет до 3 баллов. И до конца марта продлится период затишья. Следует заметить, что график магнитных бурь еще может измениться, ведь на него влияет поведение Солнца.

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Как магнитные бури оказывают влияние на человека?

Воздействие магнитных бурь на человека может варьироваться. Некоторые люди не испытывают никаких симптомов, в то время как другие могут чувствовать:

Головная боль

Головокружение

Тошнота

Усталость

Снижение концентрации

Нарушение сна

Обострение хронических заболеваний

Как защититься от магнитных бурь?

В дни магнитных бурь избегайте чрезмерного физического и эмоционального напряжения. Высыпайтесь. Пейте много воды. Употребляйте пищу, богатую витаминами и минералами. Принимайте контрастный душ. Проводите время на открытом воздухе. При необходимости принимайте обезболивающие и успокаивающие препараты.

Важно помнить, что влияние магнитных бурь на человека индивидуально. Если вы чувствуете какие-либо отрицательные симптомы, рекомендуется обратиться к врачу.

Ранее ученые предусмотрели, как умрет Солнце и сказали, что это будет "эпически".

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