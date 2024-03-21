Бутылки пива хватит на 10 соток земли: как воспользоваться лайфхаком против слизней

Когда весной растения начинают готовиться к активному росту, их почти сразу начинают атаковать слизни. Эти вредители способны уничтожить ваши урожаи за короткое время. Атакуют они обычно вечером и ночью, поскольку не переносят солнечные лучи.

Видео дня

Если вы ищете экологичный и доступный способ избавиться от этих вредителей, попробуйте расставить для них пивные ловушки, пишет Homestead and Chill.

Также читайте: Эксперты назвали восемь гуманных способов избавиться от улиток и слизней в саду весной

Почему пиво привлекает слизней?

Сладковатый дрожжевой аромат брожения пива для слизней очень привлекателен. Другие ферментированные дрожжи, такие как разбавленная закваска, также могут быть эффективными.

Выработанные собственноручно пивные ловушки не только эффективно ловят слизней, улиток и жуков, но и сохраняют ваши растения от дальнейшего повреждения, избегая использования химических приманок.

Улитки, слизни и жуки привлекаются к пивным ловушкам благодаря сладковатому аромату брожения, и, когда они втягиваются в ловушку и выпивают пиво, они становятся пьяными и не могут выбраться. Такой простой, но эффективный способ поможет вам контролировать популяцию вредителей в вашем саду без ущерба для окружающей среды.

Как сделать пивную ловушку для слизней

Чтобы сделать пивную ловушку, вам понадобится всего-навсего пиво и емкость для пива: используйте любую емкость с широким отверстием, например, банки от корма животных или обрезанные пластиковые бутылки.

Поместите ловушку под растениями, которые часто атакуются слизнями.

Чтобы сделать пивную ловушку, закопайте вместимость частично в грунт: верхний край должен быть на уровне грунта или немного выше. Добавьте пиво на уровень от одной трети до половины емкости.

Расположите ловушку под растениями к вечеру, а утром соберите впавших в нее вредителей.

Чтобы обеспечить максимальную эффективность, промывайте и обновляйте пиво в ловушке каждый день.

Предлагаем узнать, какие животные являются главными врагами слизней.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!