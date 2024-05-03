Буженина из индейки к праздничному столу: рецепт

Друзья, делюсь с вами рецептом буженины, которая отлично подойдет к праздничному столу.

Ингредиенты:

1 кг филе индейки

1 л воды

2 ст. л. (с горкой) соли

1 ст. л. ароматного масла с травами (томат, чеснок и базилик)

Растворите соль в воде комнатной температуры. Поместить в нее филе индейки и убрать в холодильник на 10-12 часов.

Достать филе, просушить бумажным полотенцем, промазать ароматным маслом, обернуть пергаментом. Выпекать в разогретой до 250 градусов духовке – 25 минут.

Духовку выключить, оставив индейку внутри, до полного охлаждения.

Готово.