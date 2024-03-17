Быстрая лазанья на сковороде для тех, кто не любит готовить: пошаговый рецепт

Быстрая лазанья станет настоящим кулинарным открытием для тех, кто хочет насладиться этим итальянским шедевром, но не много времени на приготовление.

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Если обычно лазанья требует продолжительного выпекания, то этот рецепт позволяет насладиться вкусом этого блюда всего за несколько минут, пишет Better Homes & Gardens.

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Вот как приготовить скорую лазанью на сковороде (6 порций):

Ингредиенты:

3 стакана (180 мл) сухой мафальдине (ленточная паста)

340 граммов фарша

750 мл томатного соуса для пасты

180 г тертой моцареллы

30 г тертого пармезана

Как готовить

Сварите пасту согласно инструкции на упаковке; слейте воду. Обжарьте мясо на сковороде с антипригарным покрытием диаметром 25 см, пока не станет коричневым; слейте жир. Отложите мясо. Протрите сковороду бумажным полотенцем. Выложите примерно половину готовой пасты на сковороду. Сверху полейте примерно половиной соуса. Выложите мясо поверх соуса. Посыпьте моцареллой. Накройте остатками пасты и соуса. Посыпьте остатками моцареллы и пармезана.

Готовьте под крышкой на среднем огне 5-7 минут или пока начинка не прогреется, а сыр не расплавится. Снять сковороду с огня и оставить под крышкой на минуту. Приятного аппетита!

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