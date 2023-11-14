Быстро и бюджетно: рецепт риса с овощами за 30 минут
Рис с овощами – это очень простое и быстрое блюдо, которое, тем не менее, порадует вас отличным вкусом. Рецептом поделился портал Shuba.
Ингредиенты:
Рис – 0.5 стакана
Вода – 1 стакана
Соль – по вкусу
Баклажан – 1 шт.
Цветная капуста – 300 г
Перец сладкий – 2 шт.
Лук желтый репчатый – 1 шт.
Чеснок, зубчики – 1 шт.
Томаты – 3 шт.
Масло подсолнечное рафинированное – 4 ст. л.
Паприка молотая – по вкусу
Чеснок сушеный – по вкусу
Лавровый лист молотый – по вкусу
Орегано сушеное – по вкусу
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Способ приготовления:
1. Поставьте вариться на рис.
2. Порежьте баклажаны, перец без сердцевины, лук, соцветия капусты, чеснок и томаты.
3. Овощи смешайте, посыпьте специями, добавьте 3 столовые ложки растительного масла, перемешайте. Овощи выложите в разогретую с маслом сковороду. Жарьте на сильном огне 2-3 минуты, помешивая.
4. Затем убавьте огонь до слабого и готовьте под крышкой еще 10 минут.
5. К овощам добавьте рис и долейте воду до желаемой плотности. Посолите и приправьте специями. Тушите на среднем огне под крышкой до готовности, перемешивая.
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