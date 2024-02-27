Быстро и полезно: как приготовить ленивый ужин на всю семью

Все мы знаем, как сложно бывает найти время на приготовление ужина, когда вы озабочены работой, домашними делами, или просто хотите отдохнуть. Но это не значит, что вы должны есть что-то скучное или безвкусное!

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Этот рецепт ленивого ужина – настоящая находка. Он простой, быстрый, ингредиентов нуждается в минимуме, а результат – невероятно аппетитное и сытное блюдо, которое порадует всю семью, пишет noviydoctor.com.

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Ингредиенты:

250 г мясного фарша (любого)

500 г картофеля

180 г болгарского перца

100 г помидоров

100 г моркови

120 г репчатого лука

150 г сыра

1 столовая ложка томатной пасты

1/2 чайной ложки паприки

1/2 чайной ложки карри

1/2 чайной ложки сухих трав

Соль, перец по вкусу

1-2 зубчика чеснока

100 мл воды

Приготовление:

Нарежьте все овощи маленькими кубиками. Смешайте овощи с мясным фаршем в форме для запекания. Для соуса смешайте томатную пасту, специи, чеснок, соль, перец и воду. Залейте овощным соусом с фаршем в форме. Накройте форму фольгой и запекайте в духовке при 230°C в течение 1 часа. Снимите фольгу, посыпьте тертым сыром блюдо и запекайте еще 10 минут при той же температуре.

Важно:

Если форма для запекания тонкая, снизьте температуру и время приготовления.

Вы можете использовать любые овощи, которые вам нравятся.

Вместо мясного фарша можно использовать куриное филе, рыбу или морепродукты.

Попытайтесь приготовить это блюдо, и вы не пожалеете!

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