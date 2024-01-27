Быстро и сытно на ужин: Как приготовить салат из тунца

Этот салат с тунцем – отличный вариант для легкого и сытного ужина. Он готовится из простых ингредиентов, всегда под рукой, и не требует много времени.

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Рецептом поделились на сайте noviydoctor. Вы можете добавить в салат другие ингредиенты по своему вкусу, например оливки, каперсы или зеленый лук. Вместо оливкового масла можно использовать любое другое растительное масло. Если у вас нет руколы, можете использовать любую другую зелень, например салат или шпинат.

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Ингредиенты:

200 г тунца (консервированного или свежего)

2 средних помидора

1 средний огурец

100 г сыра фета

2 ст. ложки оливкового масла

1 ст. ложка лимонного сока

Рукола (по вкусу)

Соль и перец по вкусу

Приготовление:

Если вы используете свежий тунец, обжарьте его на сковороде с обеих сторон до готовности. С консервированного тунца слейте жидкость и измельчите вилкой. Нарезать помидоры и огурец кубиками. Измельчите сыр фета. Рулочку промойте и высушите. В миске соедините тунец, помидоры, огурец, сыр фета и рукколу. В отдельной миске смешайте оливковое, лимонный сок, соль и перец. Заправьте салат соусом и хорошо перемешайте. Попробуйте салат по вкусу и при необходимости добавьте больше соли и перца.

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