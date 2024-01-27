Быстро и сытно на ужин: Как приготовить салат из тунца
Этот салат с тунцем – отличный вариант для легкого и сытного ужина. Он готовится из простых ингредиентов, всегда под рукой, и не требует много времени.
Рецептом поделились на сайте noviydoctor. Вы можете добавить в салат другие ингредиенты по своему вкусу, например оливки, каперсы или зеленый лук. Вместо оливкового масла можно использовать любое другое растительное масло. Если у вас нет руколы, можете использовать любую другую зелень, например салат или шпинат.
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Ингредиенты:
- 200 г тунца (консервированного или свежего)
- 2 средних помидора
- 1 средний огурец
- 100 г сыра фета
- 2 ст. ложки оливкового масла
- 1 ст. ложка лимонного сока
- Рукола (по вкусу)
- Соль и перец по вкусу
Приготовление:
- Если вы используете свежий тунец, обжарьте его на сковороде с обеих сторон до готовности. С консервированного тунца слейте жидкость и измельчите вилкой.
- Нарезать помидоры и огурец кубиками.
- Измельчите сыр фета.
- Рулочку промойте и высушите.
- В миске соедините тунец, помидоры, огурец, сыр фета и рукколу.
- В отдельной миске смешайте оливковое, лимонный сок, соль и перец.
- Заправьте салат соусом и хорошо перемешайте.
- Попробуйте салат по вкусу и при необходимости добавьте больше соли и перца.
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