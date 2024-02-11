Быстро и вкусно: как приготовить рататуй в перцах

Не знаете, что приготовить на ужин? Если вы хотите попробовать вкусное блюдо, однако не потратив на его приготовление много времени и усилий, то мы предлагаем вам отличный рататуйный рецепт в перцах.

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Издание Shuba поделилось этим рецептом. Вы точно полюбите сладкий перец, начиненный классическим прованским овощным рагу рататуй.

Это блюдо также полезно, поскольку основным ингредиентом является болгарский перец, который считается отличным источником витаминов и питательных веществ – витамины А, С, Е, В2 и В6, фолиевая кислота, пищевые волокна, пантотеновая кислота и калий.

Ингредиенты:

Сладкий перец – 4 шт.

Баклажан – 1 шт.

Кабачки – 1 шт.

Лук – 1 шт.

Шампиньоны – 8 шт.

Томаты – 2 шт.

Зубчики чеснока – 4 шт.

Соль – по вкусу.

Черный перец – по вкусу.

Оливковое масло – 40 мл.

Твердый сыр – 80 г.

Зелень.

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Приготовление:

Помойте, обсушите и нарежьте кубиками все овощи. У перцев удалите сердцевину, а лук с чесноком измельчите.

Разогрейте сковороду с растительным маслом, обжарьте лук, добавьте грибы. Через несколько минут добавьте кубики всех овощей, чеснок, зелень, посолите, поперчите и тушите в течение 10 минут.

Начините перцы овощной массой. Посыпьте сверху сыр. Запекайте в разогретой духовке до 180 градусов около 30 минут.

Готовые перцы полейте образовавшимся при запекании соусом.

Приятного аппетита!

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