Быстро растут и сильно истощают землю: с какими сорняками нужно немедленно бороться
Борьба с сорняками на огороде – это не просто изнурительный труд, но и риск потерять часть урожая. Некоторые из этих незваных гостей не только вредят культурным растениям, но и могут нанести вред здоровью человека. Своевременная и правильная борьба с опасными сорняками поможет сохранить урожай и избежать проблем со здоровьем. Об этом пишет ТСН.
Вот 5 самых опасных сорняков Украины:
Бузинник пазушный:
- Вред: Быстро разрастается, истощая почву, мешает росту культурных растений. Пыльцевые зерна растения вызывают аллергические реакции, в том числе сенную лихорадку.
- Распространение: Поля, огороды, пастбища.
- Происхождение: Северная Америка.
- Способ попадания: Заносится с семенами сои, пшеницы, кукурузы.
Ипомея плющевидная:
- Вред: Быстро разрастается, душит культурные растения, снижает урожайность, засоряет почву.
- Распространение: Огороды, поля, вспашки, сады.
- Особенности: Обладает резким неприятным запахом.
- Способ попадания: Распространяется с семенами кукурузы, сои, других культур.
Горчак шершавый:
- Урон: Быстро разрастается, поглощает питательные вещества и влагу из почвы, снижает урожайность, может повредить почву.
- Незастроенные участки , поля, огороды.
- Особенности: Может достигать 2 м в высоту, затеняя культурные растения.
- Способ попадания: Распространяется на зерно пшеницы из Канады и США.
Амброзия многолетняя и амброзия трехраздельная:
- Вред: Затмевает культурные растения, ухудшает вкус молока коров, пасущихся на загрязненных пастбищах. Пыльца является сильным аллергеном, вызывающим аллергические реакции, приступы астмы.
- Распространение: Поля, огороды, пастбища.
- Особенности: Многолетняя амброзия размножается корневищами, однолетняя – семенами.
- Способ попадания: Распространяется с зерном и семенами культур, особенно клевера и люцерны.
Раймания рассечена:
- Ущерб: Засоряет всевозможные сельскохозяйственные культуры, пастбища, огороды, обочины дорог.
- Распространение: По всей Украине.
- Небольшие желтые цветы, линейная или изогнутая форма .
- Способ попадания: Распространяется с семенами, часто попадающими в Украину с семенным материалом, в частности с зерном.
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Методы борьбы с опасными сорняками:
- Профилактика: Тщательная очистка семян перед посевом, соблюдение севооборота, обработка почвы гербицидами к севу.
- Механические методы: Регулярная пропалка, удаление сорняков с корнем.
- Биологические методы: Использование биологических препаратов поражающих специфические виды сорняков.
- Химические способы: Применение гербицидов, разрешенных для данной культуры, с соблюдением аннотации.
Напомним, мы уже писали, какие нужно растения помогут избавиться от сорняков на огороде.
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