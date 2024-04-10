Быстро растут и выглядят красиво: какие вьюнные цветы лучше сажать у заборов
Хотите сделать ваш забор настоящим украшением участка? Высаживайте возле него вьющиеся цветы, которые наполнят ваш двор красотой.
Вьющиеся цветы – это отличный способ сделать ваш участок неповторимым. Не бойтесь экспериментировать, высаживайте разные цветы и создавайте живописные композиции, пишет prostoway.com.
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Почему это так удачный вариант?
- Вьющиеся цветы растут очень быстро, поэтому ваш забор за считанные недели превратится в живописную зеленую стену.
- Они обильно цветут весь сезон, радуя вас яркими красками и нежным ароматом.
- С помощью вьюновых цветов можно задекорировать не только забор, но и арки, обои, беседки и другие постройки на вашем участке.
Какие же вьющиеся цветы выбрать?
Вот несколько популярных и неприхотливых в уходе вариантов:
- Красоля (Tropaeolum)
- Бугенвиллия (Bougainvillea)
- Душистый горошек (Lathyrus odoratus L.)
- Ипомея (Ipomoea)
- Клематис (Clématite)
Подбирая цветы, учитывайте следующие факторы:
- Условия освещения. Некоторые цветы любят солнце, другие – тень.
- Тип почвы. Разные растения нуждаются в разной почве.
- Цвет и форма цветов. Выбирайте цветы, которые будут гармонировать с вашим домом и другими элементами ландшафтного дизайна.
PS
- Не забудьте о регулярном поливе и подкормке ваших цветов.
- Обеспечьте им сопротивление, по которому они смогут виться.
- Вовремя удаляйте увядшие цветы и сорняки.
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