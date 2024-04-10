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Быстро растут и выглядят красиво: какие вьюнные цветы лучше сажать у заборов

Игорь Романько

Какие цветы лучше сажать возле заборов

Хотите сделать ваш забор настоящим украшением участка? Высаживайте возле него вьющиеся цветы, которые наполнят ваш двор красотой.

Вьющиеся цветы – это отличный способ сделать ваш участок неповторимым. Не бойтесь экспериментировать, высаживайте разные цветы и создавайте живописные композиции, пишет prostoway.com.

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Почему это так удачный вариант?

  • Вьющиеся цветы растут очень быстро, поэтому ваш забор за считанные недели превратится в живописную зеленую стену.
  • Они обильно цветут весь сезон, радуя вас яркими красками и нежным ароматом.
  • С помощью вьюновых цветов можно задекорировать не только забор, но и арки, обои, беседки и другие постройки на вашем участке.

Какие же вьющиеся цветы выбрать?

Вот несколько популярных и неприхотливых в уходе вариантов:

    • Красоля (Tropaeolum)
    • Бугенвиллия (Bougainvillea)
    • Душистый горошек (Lathyrus odoratus L.)
    • Ипомея (Ipomoea)
    • Клематис (Clématite)

Подбирая цветы, учитывайте следующие факторы:

  • Условия освещения. Некоторые цветы любят солнце, другие – тень.
  • Тип почвы. Разные растения нуждаются в разной почве.
  • Цвет и форма цветов. Выбирайте цветы, которые будут гармонировать с вашим домом и другими элементами ландшафтного дизайна.

PS

  • Не забудьте о регулярном поливе и подкормке ваших цветов.
  • Обеспечьте им сопротивление, по которому они смогут виться.
  • Вовремя удаляйте увядшие цветы и сорняки.

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