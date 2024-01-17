Быстрый и полезный перекус: рецепт творожной намазки с зеленью за 5 минут
Эта намазка отлично подходит в качестве перекуса. Она не только вкусна, но и полезна и может быть отличным вариантом завтрака. Рецептом поделился портал Shuba.
Для приготовления сырной намазки из кисломолочного сыра, зелени и чеснока понадобятся следующие ингредиенты:
- 200 г кисломолочного творога
- 200 г сметаны 20% жирности
- 3 зубчика чеснока
- 2 г соли
- 1 г черного молотого перца
- 10 г петрушки
- 10 г укропа
- 10 г базилика
- 10 г кинзы
- 10 г чабреца
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Приготовление
- Зелень помойте, обсушите и отделите грубые стебли.
- Измельчите зелень, чеснок и кисломолочный творог в блендере до однородной массы.
- Добавьте сметану, соль и перец и размешайте до однородности.
- Накройте крышкой намазку и уберите в холодильник.
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