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Быстрый и полезный завтрак: Как приготовить смузи с тыквой

Игорь Романько

Как сделать смузи с тыквой

Тыква – это не только символ осенних праздников, но и полезный овощ, который может обогатить ваше меню. Рассказываем, как приготовить вкусный смузи из тыквы банана и апельсина, что доставит вам удовольствие и пользу утром.

Тыква – это настоящее сокровище, если речь идет о количестве питательных веществ, обладающих множеством полезных свойств. Здесь вы найдете:

  • Бета-каротин: превращается в витамин А, поддерживающий иммунитет и улучшающий зрение.
  • Витамины С и Е: укрепляют иммунную систему.
  • Калий помогает снизить кровяное давление.
  • Клетчатка: способствует здоровому пищеварению.
  • Триптофан: поддерживает выработку серотонина для улучшения настроения и сна.

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Тыквенная полоса с бананами и апельсинами

Ингредиенты:

  • 1 стакан нежирного ванильного йогурта
  • ¾ стакана консервированной тыквы
  • ½ стакана кубиков льда
  • ⅓ стакана свежего апельсинового сока
  • 1 ст. л. коричневого сахара
  • ½ ч. л. молотой корицы
  • ⅛ ч. л. молотого мускатного ореха
  • Мелка молотой гвоздики
  • 1 спелый банан, нарезанный и замороженный
  • Немножко молотой корицы (по желанию)

Способ приготовления:

  1. Смешайте в блендере йогурт и другие ингредиенты и взбейте до однородной массы.
  2. Украсьте смузи щепоткой молотой корицы по желанию.
  3. Подавайте сразу после приготовления.

Раньше мы рассказывали, как приготовить мармелад из тыквы. Этот полезный десерт следует употреблять в умеренных количествах.

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Рецепты