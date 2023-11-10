Быстрый и полезный завтрак: Как приготовить смузи с тыквой
Тыква – это не только символ осенних праздников, но и полезный овощ, который может обогатить ваше меню. Рассказываем, как приготовить вкусный смузи из тыквы банана и апельсина, что доставит вам удовольствие и пользу утром.
Тыква – это настоящее сокровище, если речь идет о количестве питательных веществ, обладающих множеством полезных свойств. Здесь вы найдете:
- Бета-каротин: превращается в витамин А, поддерживающий иммунитет и улучшающий зрение.
- Витамины С и Е: укрепляют иммунную систему.
- Калий помогает снизить кровяное давление.
- Клетчатка: способствует здоровому пищеварению.
- Триптофан: поддерживает выработку серотонина для улучшения настроения и сна.
Читайте также: Как и где правильно хранить тыквы, чтобы они не портились
Тыквенная полоса с бананами и апельсинами
Ингредиенты:
- 1 стакан нежирного ванильного йогурта
- ¾ стакана консервированной тыквы
- ½ стакана кубиков льда
- ⅓ стакана свежего апельсинового сока
- 1 ст. л. коричневого сахара
- ½ ч. л. молотой корицы
- ⅛ ч. л. молотого мускатного ореха
- Мелка молотой гвоздики
- 1 спелый банан, нарезанный и замороженный
- Немножко молотой корицы (по желанию)
Способ приготовления:
- Смешайте в блендере йогурт и другие ингредиенты и взбейте до однородной массы.
- Украсьте смузи щепоткой молотой корицы по желанию.
- Подавайте сразу после приготовления.
Раньше мы рассказывали, как приготовить мармелад из тыквы. Этот полезный десерт следует употреблять в умеренных количествах.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!