Быстрый и сытный обед: Как приготовить фунчозу с мясом или грибами
Фунчоза – это популярное блюдо азиатской кухни, которое производится из тонкой рисовой лапши. Она имеет нейтральный вкус, поэтому хорошо сочетается с разными ингредиентами, такими как мясо, овощи, грибы.
Интересным вариантом обеда по-азиатски, понравившегося каждому члену семьи, поделились на сайте espreso.tv. В этой статье вы найдете два простых и одновременно вкусных рецепта, которые помогут разнообразить ваш рацион.
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Фунчоза с мясом и овощами
Для приготовления этого блюда вам понадобятся следующие ингредиенты:
- 300 г мяса (говядина, свинина, курица)
- 1 упаковка фунчозы
- 1 помидор
- 1 лук
- 3 сладких перца
- 1 морковь
- 4 зубчика чеснока
- 1 пучок кинзы
- 3 ст. л. уксуса
- 3 ст. л. соевого соуса
- 100 мл подсолнечного масла
- специи по вкусу
Приготовление:
- Фунчезу залить кипятком и оставить на 15 минут. Затем промыть холодной водой и переложить на дуршлаг.
- Огурцы нарезаем соломкой, а очищенную морковь натираем на терке для моркови по-корейски. Смешиваем овощи в отдельном сосуде, добавляем соль, сахар и оставляем на 20 минут.
- Мясо нарезаем соломкой. Ставим сковороду с растительным маслом на огонь и жарим мясо до готовности. Затем добавляем соевый соус, нарезанный полукольцами лук и перец. Когда овощи немного поджарятся, выключаем огонь.
- К мясу добавляем промаринованную морковь с огурцом и нарезанные соломкой помидоры, кинзу. Затем перекладываем фунчозу, добавляем специи и выжимаем чеснок.
- В другой сковороде хорошо разогреваем растительное масло. Переливаем ее в сковороду с фунчезой и овощами. Добавляем уксус, хорошо перемешиваем и пробуем по вкусу, если нужно, добавляем соль. Накрываем крышкой и оставляем настояться на 15-20 минут.
Фунчоза с грибами и мясом
Для приготовления этого блюда вам понадобятся следующие ингредиенты:
- 200 г фунчозы
- 350 г говядины
- 1 лук
- 1 морковь
- 5 зубчиков чеснока
- 2 сладких перца
- 300 г шампиньонов
- 4 ст. л. соевого соуса
- 1 ст. л. кунжутного масла
- 2-3 ст. л. подсолнечного масла
- специи по вкусу
Приготовление:
- Грибы очищаем и нарезаем пластинками. Чеснок выжимаем или нарезаем мелко с помощью ножа. Мясо нарезаем соломкой.
- В сосуд выкладываем подготовленные ингредиенты: мясо, половину нарезанных грибов, две столовые ложки чеснока. Добавляем соевый соус и кунжутное растительное масло. Все хорошо перемешиваем и отправляем в холодильник.
- Лук, морковь и перец очищаем, нарезаем соломкой.
- Кастрюлю с водой ставим на огонь. После закипания добавляем фунчозу. Варим на среднем огне 6 минут. Промываем холодной водой и выкладываем на дуршлаг.
- В сковороду наливаем подсолнечное масло, хорошо разогреваем. Жарим сначала оставшиеся грибы, а затем добавляем лук.
- Когда овощи будут готовы, убираем их из сковороды и жарим другие овощи. С добавлением небольшого количества масла готовим морковь (она должна стать эластичной и не ломаться, если сгибать). Затем добавляем перец, он должен подрумяниться. Все овощи пока откладываем.
- Жарим промаринованное мясо с грибами до готовности, добавляем специи.
- Собираем блюдо. В глубокую миску выкладываем рисовую лапшу, добавляем все жареные овощи, мясо, соевый соус, сахар, специи, чеснок и все хорошо перемешиваем.
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