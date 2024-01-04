Быстрый и сытный обед: Как приготовить фунчозу с мясом или грибами

Фунчоза – это популярное блюдо азиатской кухни, которое производится из тонкой рисовой лапши. Она имеет нейтральный вкус, поэтому хорошо сочетается с разными ингредиентами, такими как мясо, овощи, грибы.

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Интересным вариантом обеда по-азиатски, понравившегося каждому члену семьи, поделились на сайте espreso.tv. В этой статье вы найдете два простых и одновременно вкусных рецепта, которые помогут разнообразить ваш рацион.

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Фунчоза с мясом и овощами

Для приготовления этого блюда вам понадобятся следующие ингредиенты:

300 г мяса (говядина, свинина, курица)

1 упаковка фунчозы

1 помидор

1 лук

3 сладких перца

1 морковь

4 зубчика чеснока

1 пучок кинзы

3 ст. л. уксуса

3 ст. л. соевого соуса

100 мл подсолнечного масла

специи по вкусу

Приготовление:

Фунчезу залить кипятком и оставить на 15 минут. Затем промыть холодной водой и переложить на дуршлаг. Огурцы нарезаем соломкой, а очищенную морковь натираем на терке для моркови по-корейски. Смешиваем овощи в отдельном сосуде, добавляем соль, сахар и оставляем на 20 минут. Мясо нарезаем соломкой. Ставим сковороду с растительным маслом на огонь и жарим мясо до готовности. Затем добавляем соевый соус, нарезанный полукольцами лук и перец. Когда овощи немного поджарятся, выключаем огонь. К мясу добавляем промаринованную морковь с огурцом и нарезанные соломкой помидоры, кинзу. Затем перекладываем фунчозу, добавляем специи и выжимаем чеснок. В другой сковороде хорошо разогреваем растительное масло. Переливаем ее в сковороду с фунчезой и овощами. Добавляем уксус, хорошо перемешиваем и пробуем по вкусу, если нужно, добавляем соль. Накрываем крышкой и оставляем настояться на 15-20 минут.

Фунчоза с грибами и мясом

Для приготовления этого блюда вам понадобятся следующие ингредиенты:

200 г фунчозы

350 г говядины

1 лук

1 морковь

5 зубчиков чеснока

2 сладких перца

300 г шампиньонов

4 ст. л. соевого соуса

1 ст. л. кунжутного масла

2-3 ст. л. подсолнечного масла

специи по вкусу

Приготовление:

Грибы очищаем и нарезаем пластинками. Чеснок выжимаем или нарезаем мелко с помощью ножа. Мясо нарезаем соломкой. В сосуд выкладываем подготовленные ингредиенты: мясо, половину нарезанных грибов, две столовые ложки чеснока. Добавляем соевый соус и кунжутное растительное масло. Все хорошо перемешиваем и отправляем в холодильник. Лук, морковь и перец очищаем, нарезаем соломкой. Кастрюлю с водой ставим на огонь. После закипания добавляем фунчозу. Варим на среднем огне 6 минут. Промываем холодной водой и выкладываем на дуршлаг. В сковороду наливаем подсолнечное масло, хорошо разогреваем. Жарим сначала оставшиеся грибы, а затем добавляем лук. Когда овощи будут готовы, убираем их из сковороды и жарим другие овощи. С добавлением небольшого количества масла готовим морковь (она должна стать эластичной и не ломаться, если сгибать). Затем добавляем перец, он должен подрумяниться. Все овощи пока откладываем. Жарим промаринованное мясо с грибами до готовности, добавляем специи. Собираем блюдо. В глубокую миску выкладываем рисовую лапшу, добавляем все жареные овощи, мясо, соевый соус, сахар, специи, чеснок и все хорошо перемешиваем.

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