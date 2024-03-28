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Быстрый и сытный ужин на всю семью: как приготовить ленивые пирожки

Игорь Романько

Как сделать ленивые пирожки с разными начинками

Кто не любит творожные пирожки? Но иногда на их приготовление просто нет времени. Вот здесь на помощь приходят ленивые творожные пирожки! Готовятся они очень быстро и просто.

На сайте noviydoctor.com поделились рецептом базовых ленивых творожных пирожков. Подавайте пирожки горячими со сметаной, соусом или просто так.

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Ингредиенты:

  • 1 стакан кефира или йогурта
  • 1 яйцо
  • 2 стакана муки
  • 1 чайная ложка соды
  • 1/2 чайной ложки соли
  • 200 г сыра (любого)

Приготовление:

  1. Смешайте кефир или йогурт с яйцом.
  2. Добавьте муку, соль и соду, замесите тесто.
  3. Сыр натрите на терке или нарежьте мелкими кубиками.
  4. Из теста сделайте шарики, раскатайте их в лепешки.
  5. На каждую лепешку положите начинку, защипните края.
  6. Обжарьте пирожки на сковороде с растительным маслом до золотистого цвета.

А какие начинки для ленивых творожных пирожков любите вы?

Вот несколько идей:

  • Фрукты (яблоки, груши, бананы)
  • Ягоды (малина, черника, клубника)
  • Сухофрукты (изюм, курага)
  • Зелень (укроп, петрушка)
  • Мясо (отварная курица, ветчина)
  • Грибы

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