Быстрый и сытный ужин на всю семью: как приготовить ленивые пирожки
Кто не любит творожные пирожки? Но иногда на их приготовление просто нет времени. Вот здесь на помощь приходят ленивые творожные пирожки! Готовятся они очень быстро и просто.
На сайте noviydoctor.com поделились рецептом базовых ленивых творожных пирожков. Подавайте пирожки горячими со сметаной, соусом или просто так.
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Ингредиенты:
- 1 стакан кефира или йогурта
- 1 яйцо
- 2 стакана муки
- 1 чайная ложка соды
- 1/2 чайной ложки соли
- 200 г сыра (любого)
Приготовление:
- Смешайте кефир или йогурт с яйцом.
- Добавьте муку, соль и соду, замесите тесто.
- Сыр натрите на терке или нарежьте мелкими кубиками.
- Из теста сделайте шарики, раскатайте их в лепешки.
- На каждую лепешку положите начинку, защипните края.
- Обжарьте пирожки на сковороде с растительным маслом до золотистого цвета.
А какие начинки для ленивых творожных пирожков любите вы?
Вот несколько идей:
- Фрукты (яблоки, груши, бананы)
- Ягоды (малина, черника, клубника)
- Сухофрукты (изюм, курага)
- Зелень (укроп, петрушка)
- Мясо (отварная курица, ветчина)
- Грибы
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