Быстрый и сытный ужин: рецепт запеканки с курицей, картофелем и шампиньонами

Этот рецепт создала альпийская кулинария. Вместо куриного филе можно взять мясо из куриных бедер. Мы приготовим сливочно-творожный соус, в котором запечем куриное филе и шампиньоны. При необходимости разрежьте крупное филе на более тонкие куски.

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Рецептом поделился портал Shuba.

Ингредиенты

Картофель - 500 г

Шампиньоны - 200 г

Белое сухое вино – 200 мл

Сливки 20% – 150 мл

Твердый сыр – 100 г

Куриное филе – 6 шт.

Копченая ветчина - 150 г

Лук – 2 шт.

Чеснок – 2 зубчика

Горчица дижонская – 1 ч. л.

Лимонный сок – по вкусу

Соль – по вкусу

Молотый черный перец – по вкусу

Петрушка - за здесь идеально сочетаются ингредиенты, которые быстро готовятся вместе.

Оливковое масло – по вкусу

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Приготовление:

Шаг 1. Разогреть духовой шкаф до 200°С.

Шаг 2. Нарезать ветчину ломтиками. Картофель и лук нарезать небольшими кусочками, измельчить чеснок. Сыр натереть на терке.

Выложить в форму ветчину, лук, картофель и чеснок. Приправить солью и перцем. Запекать примерно 25 минут, пока картофель не станет мягким.

Когда овощи будут готовы, добавить в форму грибы, вино, сливки и тертый творог. Опустить в эту смесь куриное филе (можно покрыть фольгой), поместить форму обратно в духовку.

Шаг 3. Выпекать 20-30 минут, пока филе прокалится, а овощи станут мягкими. Перед подачей добавить горчицу, лимонный сок и петрушку.

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