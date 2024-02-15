Быстрый и сытный ужин: рецепт запеканки с курицей, картофелем и шампиньонами
Этот рецепт создала альпийская кулинария. Вместо куриного филе можно взять мясо из куриных бедер. Мы приготовим сливочно-творожный соус, в котором запечем куриное филе и шампиньоны. При необходимости разрежьте крупное филе на более тонкие куски.
Рецептом поделился портал Shuba.
Ингредиенты
Картофель - 500 г
Шампиньоны - 200 г
Белое сухое вино – 200 мл
Сливки 20% – 150 мл
Твердый сыр – 100 г
Куриное филе – 6 шт.
Копченая ветчина - 150 г
Лук – 2 шт.
Чеснок – 2 зубчика
Горчица дижонская – 1 ч. л.
Лимонный сок – по вкусу
Соль – по вкусу
Молотый черный перец – по вкусу
Петрушка - за здесь идеально сочетаются ингредиенты, которые быстро готовятся вместе.
Оливковое масло – по вкусу
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Приготовление:
Шаг 1. Разогреть духовой шкаф до 200°С.
Шаг 2. Нарезать ветчину ломтиками. Картофель и лук нарезать небольшими кусочками, измельчить чеснок. Сыр натереть на терке.
Выложить в форму ветчину, лук, картофель и чеснок. Приправить солью и перцем. Запекать примерно 25 минут, пока картофель не станет мягким.
Когда овощи будут готовы, добавить в форму грибы, вино, сливки и тертый творог. Опустить в эту смесь куриное филе (можно покрыть фольгой), поместить форму обратно в духовку.
Шаг 3. Выпекать 20-30 минут, пока филе прокалится, а овощи станут мягкими. Перед подачей добавить горчицу, лимонный сок и петрушку.
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