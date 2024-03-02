Быстрый ужин за 5 минут: как приготовить идеальный картофель в мундирах

Поклонники вкусной и простой кухни всегда ищут способы приготовления блюд, которые сохраняли бы вкус и полезные свойства продуктов. Сегодня мы поделимся с вами самым эффективным и быстрым способом приготовления картофеля в мундирах – с помощью микроволновки.

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Если вы привыкли тратить 30-40 минут на запекание картофеля в духовке, то этот метод сменит ваш взгляд на приготовление этого овоща. Итак, рассмотрим шаги, которые помогут вам приготовить идеальный картофель в мундире всего за 5 минут в микроволновке.

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Подготовка картофеля

Для начала выберите картофель с желтой серединкой, поскольку он лучше разваривается и быстрее готовится. Картофель белых сортов не подойдет для этого быстрого приготовления.

Хорошо вымойте каждый картофель под струей проточной воды с помощью щетки или губки, чтобы удалить остатки земли.

Приготовление

Покройте каждый клубень бумажными салфетками или полотенцами в 2 слоя. Сверху смочите картофель водой, обеспечивая достаточное увлажнение со всех сторон. Разместите подготовленные картофелины на тарелке и установите микроволновку на самую большую мощность. Установите таймер на 5 минут.

По истечении времени извлеките картофель из микроволновки, осторожно снимите салфетки, посолите по своему вкусу и подайте на стол.

Этот быстрый и простой метод приготовления картофеля в мундире в микроволновке позволяет сэкономить время и сохранить все полезные свойства этого овоща.

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