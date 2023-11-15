Бюджетная высокая кухня: Как приготовить стейки из тыквы

Стейки из тыквы – это не только отличная альтернатива мясу, но и интересный гарнир или ингредиент для различных блюд. Этот рецепт от Кулинарки Екатерины Андреевой прост в приготовлении, а полученное блюдо выглядит так, как будто вы заказали его в ресторане высокого класса.

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Тыква становится универсальной заготовкой в холодильнике Екатерины. Его можно подавать как горячий гарнир или использовать для салатов, боулов, каш, пасты, брускетов или тостов. Рецептом Екатерина поделилась у себя в Instagram.

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Екатерина отмечает, что перед приготовлением она не чистит тыкву. Это не только помогает сохранить форму тыквы, но и придает аромат. Если кожура кажется жесткой, ее можно удалить после запекания.

Относительно специй, здесь можно выбирать по своему вкусу. Екатерина использует тертый или сухой имбирь, молотый чеснок, соль, щепотку мускатного ореха, чабрец, копченую паприку и хлопья чили для пикантности.

Ингредиенты:

Тыква – 500 г

Соль – по вкусу

Специи – по вкусу

Масло для смазки

Шаги приготовления:

Моем тыкву, вытираем досуха, режем на ломтики. Натираем солью и любимыми специями, сбрызгиваем маслом со всех сторон. Ставим в нагретую духовку до 180℃ и запекаем в течение 20 минут.

Раньше мы рассказывали, как приготовить мармелад из тыквы. Этот полезный десерт следует употреблять в умеренных количествах.

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