Бюджетно и просто: рецепт картофельных челноков с сельдью и плавленым сыром

Эта закуска, сочетающая в себе нежный картофель, сельдь и мягкую творожную намазку, станет оригинальным украшением праздничного стола. Рецептом поделился портал Shuba.

Видео дня

Ингредиенты

Картофель – 5 шт.

Соль – по вкусу

Перец черный молотый – по вкусу

Специи – по вкусу

Масло растительное - 30 мл

Зелень – 20 г

Лук зеленый – 20 г

Французская горчица – 1 ч. л.

Плавленый творог - 150 г

Селедка, филе – 1 шт.

Читайте также: Оригинальный салат "Рождественский венчик": готовится за считанные минуты (видео)

Приготовление

Картошку хорошо помойте и нарежьте кружочками толщиной 1 см. Посолите, поперчите, посыпьте специями, добавьте растительное масло и хорошо перемешайте. Выложите кружки картофеля на решетку, которую установите на противень. Поместите эту конструкцию в духовку разогретую до 180°C. Запекайте до готовности картофеля примерно 30 минут. В чашу блендера положите зелень, зеленый лук, горчицу и перебейте. Затем добавьте плавленый творог и перебейте до однородной массы. Запеченный картофель выложите на тарелку и дайте ему немного остыть. Тем временем филе сельди нарежьте небольшими кусочками. Кружечка картофеля смажьте приготовленной творожной массой, сверху выложите кусочки сельди и украсьте зеленью.

Советуем также обратить внимание на рецепт салата с курицей и авокадо.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !