Бюджетно и просто: рецепт картофельных челноков с сельдью и плавленым сыром
Эта закуска, сочетающая в себе нежный картофель, сельдь и мягкую творожную намазку, станет оригинальным украшением праздничного стола. Рецептом поделился портал Shuba.
Ингредиенты
- Картофель – 5 шт.
- Соль – по вкусу
- Перец черный молотый – по вкусу
- Специи – по вкусу
- Масло растительное - 30 мл
- Зелень – 20 г
- Лук зеленый – 20 г
- Французская горчица – 1 ч. л.
- Плавленый творог - 150 г
- Селедка, филе – 1 шт.
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Приготовление
- Картошку хорошо помойте и нарежьте кружочками толщиной 1 см. Посолите, поперчите, посыпьте специями, добавьте растительное масло и хорошо перемешайте.
- Выложите кружки картофеля на решетку, которую установите на противень. Поместите эту конструкцию в духовку разогретую до 180°C. Запекайте до готовности картофеля примерно 30 минут.
- В чашу блендера положите зелень, зеленый лук, горчицу и перебейте. Затем добавьте плавленый творог и перебейте до однородной массы.
- Запеченный картофель выложите на тарелку и дайте ему немного остыть. Тем временем филе сельди нарежьте небольшими кусочками.
- Кружечка картофеля смажьте приготовленной творожной массой, сверху выложите кусочки сельди и украсьте зеленью.
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