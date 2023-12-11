Бюджетно и с комфортом: Названы 5 самых популярных зимних лайфхаков для водителей авто

Зима приносит с собой множество неприятностей для водителей, включая вспотевшие окна, гололедицу и примерзлый лед. Однако существуют простые и экономные (а иногда и совершенно бесплатные) лайфхаки, которые могут спасти вас от недоразумений в зимние невзгоды.

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Об этом сообщает Motor Biscuit. С этими простыми советами вы сможете более эффективно управлять своим автомобилем зимой, избежать недоразумений и облегчить себе жизнь в холодное время года.

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Используйте кошачий наполнитель и носки во избежание запотевания окон. Обычные носки или леггинсы, наполненные кошачьим наполнителем, могут стать эффективным средством против конденсации. Кошачий наполнитель впитывает влагу, предотвращая образование конденсата на окнах. Оставьте такие наполненные носки под приборной панелью на ночь во избежание запотевания лобового стекла и даже задних окон. Паркуйте авто на востоке для естественной разморозки. Если возможно, паркуйте автомобиль "лицом" до восхода солнца. Это позволит лобовому стеклу устремляться против солнца на рассвете, обеспечивая естественную разморозку стекла и окон. Используйте кошачий наполнитель как инструмент для выезда из снега. Когда вы застряли в снежном заносе, просто высыпьте кошачий наполнитель под шину и медленно нажимайте на газ. Это поможет обеспечить дополнительное тяговое сопротивление и поможет автомобилю уехать из усложненной ситуации. Используйте дезинфицирующее средство для размораживания замков. Перед вставкой ключа в замок в холодную погоду нанесите немного дезинфицирующего средства для рук на ключ. Спирт в средстве быстро растопит лед внутри замка, предотвращая его замерзание. Используйте WD-40 для размораживания и защиты замков. WD-40, аэрозоль, созданный для предотвращения коррозии, может быть эффективным средством для размораживания и защиты замков. Полоскание WD-40 в замерзшие замки может предотвратить их замерзание.

Напомним, ранее мы рассказывали, почему опытные водители советуют выжимать педаль газа в пол. Такое действие обязательно нужно проводить время от времени.

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