Бюджетные, но качественные: топ-5 недорогих машин
Покупка нового автомобиля из салона – это значительные затраты, поэтому многие водители в Украине выбирают подержанные автомобили. Это экономит средства, а также позволяет приобрести модель с лучшей комплектацией, чем новая в аналогичном ценовом диапазоне.
В этом рейтинге мы предлагаем вашему вниманию ТОП-5 бюджетных автомобилей с низким расходом топлива, которые отличаются надежностью, практичностью и доступностью. Об этом пишет plc.ua.
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Dacia Sandero (второе поколение)
- Достоинства: Низкая цена, просторный салон, высокий клиренс, неприхотливость в эксплуатации, доступные запчасти.
- Расход топлива:
- Город: 6,4 л/100 км
- Трасса: 4,6 л/100 км
- Смешанный цикл: 5,3 л/100 км
Hyundai i10 (четвертое поколение)
- Достоинства: Богатая комплектация уже в базовой версии, современный дизайн, маневренность, доступные запчасти.
- Расход топлива:
- Город: 5,7 л/100 км
- Трасса: 4,3 л/100 км
- Смешанный цикл: 4,9 л/100 км
Kia Picanto (третье поколение)
- Достоинства: Компактный размер, маневренность, доступная цена, надежная ходовая.
- Расход топлива:
- Город: 5,9 л/100 км
- Трасса: 4,5 л/100 км
- Смешанный цикл: 5,1 л/100 км
Suzuki Swift (четвертое поколение)
- Преимущества: Высокий уровень безопасности (5 звезд Euro NCAP), сбалансированные динамические характеристики, экономичность, идеально подходит для города.
- Расход топлива:
- Город: 6,1 л/100 км
- Трасса: 4,7 л/100 км
- Смешанный цикл: 5,3 л/100 км
Toyota Yaris (четвертое поколение)
- Преимущества: Вариативность комплектации, высокий уровень безопасности, безотказная работа в любых погодных условиях, маневренность.
- Расход топлива:
- Город: 5,1 л/100 км
- Трасса: 4,2 л/100 км
- Смешанный цикл: 4,6 л/100 км
Volkswagen Polo (шестое поколение)
- Преимущества: комфортный салон, просторный багажник, надежный двигатель, высокий уровень безопасности.
- Расход топлива:
- Город: 5,8 л/100 км
- Трасса: 4,3 л/100 км
- Смешанный цикл: 5 л/100 км
Skoda Fabia (четвертое поколение)
- Преимущества: Просторный салон, практичный дизайн, высокое качество сборки, доступные запчасти.
- Расход топлива:
- Город: 5,9 л/100 км
- Трасса: 4,3 л/100 км
- Смешанный цикл: 5 л/100 км
Напомним, мы уже писали о самых популярных моделях новых авто в Украине.
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