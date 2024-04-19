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Бюджетные, но качественные: топ-5 недорогих машин

Цихоцкая Мария

Бюджетные, но качественные: топ-5 недорогих машин
Бюджетность авто не означает его плохого качества

Покупка нового автомобиля из салона – это значительные затраты, поэтому многие водители в Украине выбирают подержанные автомобили. Это экономит средства, а также позволяет приобрести модель с лучшей комплектацией, чем новая в аналогичном ценовом диапазоне.

В этом рейтинге мы предлагаем вашему вниманию ТОП-5 бюджетных автомобилей с низким расходом топлива, которые отличаются надежностью, практичностью и доступностью. Об этом пишет plc.ua.

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Dacia Sandero (второе поколение)

  • Достоинства: Низкая цена, просторный салон, высокий клиренс, неприхотливость в эксплуатации, доступные запчасти.
  • Расход топлива:
    • Город: 6,4 л/100 км
    • Трасса: 4,6 л/100 км
    • Смешанный цикл: 5,3 л/100 км

Hyundai i10 (четвертое поколение)

  • Достоинства: Богатая комплектация уже в базовой версии, современный дизайн, маневренность, доступные запчасти.
  • Расход топлива:
    • Город: 5,7 л/100 км
    • Трасса: 4,3 л/100 км
    • Смешанный цикл: 4,9 л/100 км

Kia Picanto (третье поколение)

  • Достоинства: Компактный размер, маневренность, доступная цена, надежная ходовая.
  • Расход топлива:
    • Город: 5,9 л/100 км
    • Трасса: 4,5 л/100 км
    • Смешанный цикл: 5,1 л/100 км

Suzuki Swift (четвертое поколение)

  • Преимущества: Высокий уровень безопасности (5 звезд Euro NCAP), сбалансированные динамические характеристики, экономичность, идеально подходит для города.
  • Расход топлива:
    • Город: 6,1 л/100 км
    • Трасса: 4,7 л/100 км
    • Смешанный цикл: 5,3 л/100 км

Toyota Yaris (четвертое поколение)

  • Преимущества: Вариативность комплектации, высокий уровень безопасности, безотказная работа в любых погодных условиях, маневренность.
  • Расход топлива:
    • Город: 5,1 л/100 км
    • Трасса: 4,2 л/100 км
    • Смешанный цикл: 4,6 л/100 км

Volkswagen Polo (шестое поколение)

  • Преимущества: комфортный салон, просторный багажник, надежный двигатель, высокий уровень безопасности.
  • Расход топлива:
    • Город: 5,8 л/100 км
    • Трасса: 4,3 л/100 км
    • Смешанный цикл: 5 л/100 км

Skoda Fabia (четвертое поколение)

  • Преимущества: Просторный салон, практичный дизайн, высокое качество сборки, доступные запчасти.
  • Расход топлива:
    • Город: 5,9 л/100 км
    • Трасса: 4,3 л/100 км
    • Смешанный цикл: 5 л/100 км

Напомним, мы уже писали о самых популярных моделях новых авто в Украине.

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