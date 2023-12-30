Чаша процветания для Нового года: как создать ''путеводитель к богатству и удачи''

Чаша процветания, или "чаша изобилия" (Tagalog: mangkok ng kasaganaan), это традиционный предмет, который врабатывают на Новый год в восточных странах. Она символизирует обилие, удачу и счастье в новом году.

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Это чаша, наполненная предметами, символизирующими надежду, обилие и удачу на следующий год. Независимо от того, празднуете ли вы с семьей, друзьями или сами, эта чаша может принести вам порцию позитива и процветания в 2024 году, пишет The Chinese Zodiac.

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Что такое Чаша процветания

Филиппинцы обычно берут тарелку, в которую выкладывают монеты, фрукты, орехи, семена, зерна и конфеты. Чаша процветания символизирует надежду и намерение привлечь большее процветание в свою жизнь в новом году.

Чаша процветания имеет разные значения и вариации в зависимости от культуры и региона. К примеру, в Китае в чаше могут быть апельсины, мандарины, кумкват и красные конверты с деньгами. В китайской культуре эти предметы ассоциируются с удачей, богатством и счастьем.

В Индии миска может содержать рис, чечевицу, специи и цветы. В индийской культуре эти предметы связаны с плодородием, здоровьем и красотой. В Бразилии миска может содержать чечевицу, виноград, гранаты и палочки корицы. Считается, что эти предметы приносят процветание, обилие и сладость бразильской культуры.

На Филиппинах в Чашу процветание насыпают рисовые зерна, на которые кладут яйца, а между яйцами втыкают свернутые купюры в нечетном количестве. Между яйцами ставят чашку или стакан с водой, в которую кладут 9 монет. Рисовые зерна символизируют щедрость, бумажные деньги и красные конверты символизируют богатство, а вода и монеты символизируют поток изобилия.

Как создать чашу процветания

Чтобы начать создание чаши процветания, соберите ряд материалов и символических предметов, которые имеют значение для вовлечения богатства и процветания в вашу жизнь:

Чаша или сосуд: выберите чашу, изготовленную из крепких и аутентичных материалов, таких как керамика или стекло. Избегайте пластиковых сосудов, потому что натуральные материалы часто считаются более благоприятными. Выбор материала вашей чаши важен, поскольку он символизирует основу ваших намерений.

Рис: Используйте сырой, желательно белый рис, как основу вашей чаши процветания. Во многих культурах черта символизирует достаток и богатство.

Деньги: добавьте монеты и бумажную валюту в чашу процветания. Монеты символизируют финансовое состояние, в то время как бумажная валюта является прямым символом богатства.

Яйца: традиционно 12 яиц кладут в чашу процветания, чтобы символизировать полноту и сытость. Вы можете использовать яйца, сваренные вкрутую, или оставить их сырыми, в зависимости от ваших предпочтений.

Драгоценные камни. Считается, что некоторые драгоценные камни обладают свойствами, связанными с богатством и процветанием. Цитрин, например, ассоциируется с финансовым успехом. Добавьте драгоценные камни, резонирующие с вами или имеющие значение в вашей культуре.

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Талисманы или амулеты: объекты с символами или надписями, которые считаются счастливыми в вашей культуре или системе верований, можно добавить в вашу чашу процветания. Эти предметы могут быть самыми разными, от древних символов до современных оберегов.

Травы или специи: некоторые культуры добавляют в чашу процветания травы или специи с символическими или магическими свойствами.

Например: чабрец (может символизировать успех и финансовый рост), мята (связанная с увеличением процветания и положительной энергией), лавровое письмо (для привлечения успеха и процветания в бизнесе).

В чашу процветания ставят свечи – зажженные свечи символизируют освещение вашего финансового пути и привлечение положительной энергии.

Чашу процветания традиционно убирают через 15 дней после китайского Нового года, совпадающего с Фестивалем фонарей. Этот тайминг позволяет уловить всю суть энергии нового лунного года, завершая ритуал праздничным мероприятием.

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