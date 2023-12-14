Чего не стоит класть в женскую сумку: Предрассудки и приметы

О разнообразном содержании женской сумки часто шутят, подчеркивая стремление быть готовым к любой ситуации. Однако необдуманный выбор определенных предметов может привести к непредсказуемым последствиям и несчастью. UAportal рассказывает, что не следует носить в сумке.

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1. Подарки от прежнего

Сохранять предметы, связанные с предыдущим романтическим партнером, не стоит. Такие сувениры могут привлечь внимание неподходящих кавалеров или продолжить чувство одиночества. Поэтому лучше воздержаться от хранения безделушек, подаренных бывшим партнером.

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2. Сломанные или поврежденные вещи

Ношение сломанных или поврежденных вещей непроизвольно притягивает негатив в вашу жизнь. Еженедельно просматривая содержимое своей сумки, тщательно изучая каждую вещь, вы не допустите накопления непригодных для использования предметов.

3. Финансовая документация

Держа в сумке неоплаченные счета, вы можете ненамеренно спровоцировать финансовые осложнения. Чтобы предотвратить подобные ситуации, рекомендуется оперативно изымать и упорядочивать платежные документы после урегулирования соответствующих обязательств.

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