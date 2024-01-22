Человечество на протяжении 300 лет неправильно толковало главный закон физики

Главный закон физики, который мы знаем как закон инерции, может быть не таким, каким мы его считаем. Новый перевод с латыни "Принципов" Ньютона, написанных в 1687 году, показывает, что Ньютон имел в виду, что любое изменение импульса тела происходит вследствие внешних сил.

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Ранее считалось, что закон инерции означает, что объект будет продолжать движение по прямой линии или оставаться в покое, если не влияет внешняя сила. Однако согласно новому переводу, Ньютон имел в виду, что каждое движение, падение, поворот или ускорение происходит благодаря влиянию внешних сил, пишет ScienceAlert.

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Эта новая интерпретация не изменяет основы физики, но она имеет важные последствия. Например, она означает, что планеты, звезды и другие небесные тела не двигаются по прямым линиям, как считалось ранее. На самом деле, они постоянно ускоряются или замедляются под действием гравитации и других сил.

Это открытие также имеет значение для нашего понимания того, как работает наша собственная Вселенная. Оно показывает, что все объекты, от атомов до галактик, подчиняются тем же физическим законам.

Новая интерпретация закона инерции была сделана философом языка и математики Даниэлем Хуком из университета Вирджиния Тех. Он нашел, что распространенный перевод латинского слова "quatenus" в законе инерции был неверным. Это слово означает "в том случае, если", а не "пока".

Хук считает, что Ньютон наверняка учел бы действие внешних сил в своем законе. Он также утверждает, что эта новая интерпретация соответствует примерам, которые Ньютон приводит в "Принципах". Например, Ньютон говорит, что волчок замедляется по мере сжатия спирали из-за трения воздуха. Это явление можно объяснить тем, что волчок подвергается внешней силе.

Ранее учёные опровергли, что известная всем теорема принадлежала перу Пифагора.

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