Чем белить деревья на весну: Садоводы назвали лучшую защиту от болезней и вредителей
Защитная побелка – это эффективный и доступный способ защиты ваших плодовых деревьев от вредных факторов окружающей среды, который следует применять у себя в саду.
Это защищает деревья от морозов и солнечных ожогов, борется с грибковыми и бактериальными инфекциями и отпугивает вредителей, пишет prostoway.
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Ингредиенты:
- 9 л воды
- 1 кг известь
- 300 г медного купороса
- 1 л горячей воды
- 1 столовая ложка карболовой кислоты
Приготовление:
- В ведре смешайте 9 л воды и 1 кг извести. Тщательно перемешайте до тушения извести.
- В отдельной емкости разведите 300 г медного купороса в 1 л горячей воды.
- Влейте раствор медного купороса в ведро с известковым раствором. Перемешайте.
- Добавьте 1 столовую ложку карболовой кислоты и снова перемешайте.
Применение:
- Наносите побелку на штамбы и скелетные ветки деревьев щеткой или валиком.
- Обрабатывайте деревья в сухую и безветренную погоду.
- Лучшее время для побелки – ранняя весна или поздняя осень.
Совет:
- Перед побелкой очистите штамбы деревьев от старой коры и лишайников.
- Для лучшей прилипки побелки можно добавить в раствор 100 г клея ПВА.
- Не используйте для побелки гашеную известь, так как она может обжечь кору деревьев.
Напомним, эксперт назвал зимнее правило обрезки растений "три Д", что привлечет сад к цветению весной.
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