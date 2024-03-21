Чем хек отличается от минтая и какая рыба полезнее

Рыба – это не только вкусно, но очень полезно! Сегодня мы поговорим о двух популярных в Украине видах рыбы – хек и минтай.

Видео дня

Независимо от того, какой вид рыбы вы выберете, вы можете быть уверены, что получите полезный и вкусный продукт, пишет Главред.

Читайте также: Как почистить сельдь за минуту: хозяйки поделились лайфхаком

Чем же они отличаются?

Хек:

Мясо: нежное, сочное, с нейтральным вкусом.

нежное, сочное, с нейтральным вкусом. Польза: богат витаминами (A, C, E, D, PP, B), микроэлементы (кальций, цинк, магний, натрий, железо, медь, марганец, хлор, никель, кобальт, йод) и Омега-3.

Приготовление: подходит для приготовления на гриле, в духовке, на пару, можно жарить, запекать, варить.

подходит для приготовления на гриле, в духовке, на пару, можно жарить, запекать, варить. Популярность: популярен во многих кухнях мира.

Минтай:

Мясо: более маслястое, с более выраженным вкусом.

более маслястое, с более выраженным вкусом. Польза: богат белками, витаминами группы B, омега-3 жирными кислотами, селеном, йодом, кальцием, магнием, фосфором, хромом, медью, железом.

богат белками, витаминами группы B, омега-3 жирными кислотами, селеном, йодом, кальцием, магнием, фосфором, хромом, медью, железом. Часто используется для жарки, выпекания, а также для супов, рагу, пирогов.

для жарки, выпекания, а также для супов, рагу, пирогов. Популярность: менее популярен в мире, но используется в некоторых региональных кухнях.

Как видите, хек и минтай – это два замечательных источника полезных веществ.

Какой из них выбрать?

Это зависит от ваших вкусовых предпочтений, способа приготовления и бюджета.

Вот несколько советов:

Если вы хотите нежное мясо с нейтральным вкусом, выберите хек.

Если вам нравится более маслянистое мясо с выраженным вкусом, выберите минтай.

Хек дороже минтай, поэтому, если у вас ограничен бюджет, минтай – это хороший вариант.

Напомним, мы уже писали, как быстро почистить рыбу.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!