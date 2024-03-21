rus
Українська
Лайфхаки

Чем хек отличается от минтая и какая рыба полезнее

Игорь Романько

Чем отличаются хек и минтай

Рыба – это не только вкусно, но очень полезно! Сегодня мы поговорим о двух популярных в Украине видах рыбы – хек и минтай.

Независимо от того, какой вид рыбы вы выберете, вы можете быть уверены, что получите полезный и вкусный продукт, пишет Главред.

Читайте также: Как почистить сельдь за минуту: хозяйки поделились лайфхаком

Чем же они отличаются?

Хек:

  • Мясо: нежное, сочное, с нейтральным вкусом.
  • Польза: богат витаминами (A, C, E, D, PP, B), микроэлементы (кальций, цинк, магний, натрий, железо, медь, марганец, хлор, никель, кобальт, йод) и Омега-3.
  • Приготовление: подходит для приготовления на гриле, в духовке, на пару, можно жарить, запекать, варить.
  • Популярность: популярен во многих кухнях мира.

Минтай:

  • Мясо: более маслястое, с более выраженным вкусом.
  • Польза: богат белками, витаминами группы B, омега-3 жирными кислотами, селеном, йодом, кальцием, магнием, фосфором, хромом, медью, железом.
  • Часто используется для жарки, выпекания, а также для супов, рагу, пирогов.
  • Популярность: менее популярен в мире, но используется в некоторых региональных кухнях.

Как видите, хек и минтай – это два замечательных источника полезных веществ.

Какой из них выбрать?

Это зависит от ваших вкусовых предпочтений, способа приготовления и бюджета.

Вот несколько советов:

  • Если вы хотите нежное мясо с нейтральным вкусом, выберите хек.
  • Если вам нравится более маслянистое мясо с выраженным вкусом, выберите минтай.
  • Хек дороже минтай, поэтому, если у вас ограничен бюджет, минтай – это хороший вариант.

Напомним, мы уже писали, как быстро почистить рыбу.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!

ЛайфхакиКулинарные лайфхакиЗдоровье