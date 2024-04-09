Чем и когда обрабатывать плодовые деревья от вредителей и болезней в апреле

Хотите, чтобы ваш сад был здоровым и урожайным? Необходимо своевременно производить его обработку от вредителей и болезней, особенно в период роста деревьев.

Следуйте этим советам с сайта gordonua.com, и ваш сад будет радовать вас щедрым урожаем. Перед использованием любого препарата внимательно прочтите инструкцию.

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Когда и чем возделывать сад весной?

Первую обработку проводят по зеленому конусу до начала цветения.

Автор YouTube-канала "Полезное TV" рекомендует использовать баковую смесь из фунгицида "Хорус" и инсектицида "Актара".

"Хорус" защищает от парши, мучнистой росы, монилиоза, а "Актара" - от квитоеда, тли и других вредителей.

Как приготовить баковую смесь:

Отдельно разведите препараты согласно инструкции.

Смешайте концентраты в емкости из 10 л теплой воды.

Тщательно перемешайте.

Важно!

Возделывайте сад в респираторе, перчатках и сапогах.

Обратите внимание на направление ветра.

Не затягивайте с отделкой.

PS

Вместо "Хоруса" можно использовать другие фунгициды, например, "Скор", "Строби", "Максим".

Вместо "Актара" можно использовать другие инсектициды, например, "Биотлин", "Децис", "Конфидор".

Напомним, эксперты сказали, когда начинать опрыскивать деревья от вредителей.

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