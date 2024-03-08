Чем натереть окна после мытья, чтобы сверкали еще долго: лайфхак с кондиционером для волос

Сохранить окна в чистоте в течение длительного времени – задача не из простых. Хотя мытье окон не относится к любимым домашним обязанностям, загрязнения скапливаются достаточно быстро. Однако существует простой способ, который поможет сохранить окна блестящими в течение нескольких месяцев. Мы расскажем, какими веществами их нужно обработать. Об этом пишет ТСН.

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Чтобы окна сохраняли чистоту длительное время, нет необходимости мыться их ежемесячно. Мы вместе с ТСН поделимся эффективным методом.

Необходимые ингредиенты:

Кондиционер для волос – 1 столовая ложка;

Глицерин – 1 столовая ложка.

Инструкция по содержанию окон в чистоте:

Слейте глицерин и кондиционер для волос в любую посуду и тщательно перемешайте. После обычной мытья окон, нанесите смесь на поверхность и протрите бумажным полотенцем.

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Глицерин и кондиционер для волос создают невидимую пленку на стекле, что не позволяет грязи прилипать к поверхности. Также благодаря этому способу ваши окна будут защищены от снега и дождя, на них не будут появляться разводы и потеки.

Альтернативным вариантом является использование соли. Ее нужно растворить в теплой воде. Полученным раствором вымойте окна с помощью салфетки из микрофибры, после чего протрите бумажным полотенцем.

Напомним, мы уже писали, как не стоит мыть окна.

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