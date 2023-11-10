Чем натереть орхидею, чтобы она 'ожила': простой способ с алоэ

Благодаря правильному уходу за орхидеями, эти растения будут хорошо развиваться и долго цвести. Чтобы помочь им в этом, можно использовать доступный способ – использовать сок алоэ вера.

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Алоэ вера, суккулентное растение с мясистыми листьями, содержащее прозрачный гель, известна своими лечебными свойствами. Природные питательные вещества, присутствующие в алоэ вера, такие как азот, фосфор и калий, делают его отличным природным удобрением.

Гель алоэ также помогает кондиционировать почву, улучшая его структуру, удерживая влагу и способствуя аэрации, создавая здоровую среду для роста растений, пишет yourfabhouse.com.

Алоэ вера также содержит природные инсектициды, которые могут помочь отпугнуть вредителей и уменьшить потребность во вредных пестицидах. Кроме того, гель может облегчить солнечные ожоги растений и действовать как естественный гормон укоренения, способствуя росту корней у черенков.

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По данным издания, это растение содержит природные гормоны укоренения, которые могут способствовать росту корней у черенков. Нанесение геля алоэ вера на основу черенка перед посадкой может помочь стимулировать развитие корней и увеличить шансы на успешное укоренение.

Поскольку сок алоэ вера содержит много воды, может помочь увлажнить корни орхидеи. Это важно, потому что поливать орхидеи нужно осторожно – избыток воды может привести к загниванию корней, а недостаток – к высыханию корней.

Поэтому использование сока алоэ вера в смеси для орхидей может помочь поддерживать равномерно влажную почву и предотвратить пересыхание корней.

Алоэ вера содержит разнообразные питательные вещества, которые могут принести пользу орхидеям. Эти питательные вещества включают витамины, минералы и аминокислоты.

Специалисты советуют взять одно лист алоэ и разрезать его пополам и соком протереть листья с обеих сторон и побеги орхидей. Для полива используют настойку из листьев алоэ. Нужно измельчить два-три листа алоэ и залить литром отстоявшейся воды. Поставьте смесь в сутки в темное место, затем процедите и подливайте полученный раствор до корней орхидей.

Напомним, мы уже писали, что запрещено производить при выращивании орхидеи.

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