Чем обработать кусты смородины, чтобы вредители не испортили урожай

Смородина – вкусная и полезная ягода, но она очень чувствительна к вредителям и болезням. Поэтому важно знать, как правильно обработать смородину весной, чтобы сберечь урожай.

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Своевременная и комплексная защита смородины – залог здорового и качественного урожая. Советами поделились на сайте noviydoctor.com.

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Почему важно возделывать смородину весной?

Вредители и возбудители болезней зимуют под снегом и на ветках куста.

Весной, когда почки еще не раскрылись, они наиболее уязвимы.

Своевременная обработка поможет оградить смородину от многих проблем.

Когда возделывать смородину весной?

Первую обработку проводят до распускания почек , когда снег уже растаял, а земля еще жесткая.

проводят , когда снег уже растаял, а земля еще жесткая. Вторую обработку проводят перед цветением .

проводят . Третью обработку можно провести после цветения.

Чем обработать смородину весной?

Медный или железный купорос (5% раствор) – эффективное средство против ржавчины, махровости, серой гнили и других болезней.

Бордосская жидкость (1% раствор) – широко используется для борьбы с грибковыми заболеваниями.

– широко используется для борьбы с грибковыми заболеваниями. Топаз – препарат с широким спектром действия, защищающий от болезней и вредителей.

Народные методы:

Раствор золы : 100 г золы на 1 л воды, настоять 3 дня, процедить, развести с водой (3 л) и обработать кусты.

Как правильно обрабатывать смородину?

Тщательно опрыскивайте все части куста, уделяя внимание нижней стороне листьев.

Не возделывайте смородину в жаркую или ветреную погоду.

Следуйте инструкциям при использовании химических препаратов.

Для лучшего эффекта сочетайте разные методы защиты.

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