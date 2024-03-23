Чем опрыскивать деревья весной, чтобы не навредить: садоводы дали полезные советы

Сезон обрезки деревьев и кустов в разгаре, а это значит, что пора подумать о защите вашего сада от вредителей. Многие начинающие садоводы не знают, какие средства использовать для опрыскивания, поэтому мы поделимся полезными советами.

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Помните, что разные вредители нуждаются в различных средствах. А также следуйте инструкциям, чтобы не навредить дереву. Об этом пишет NewVoice.

Бордосская жидкость:

Смешайте 100 г медного купороса и 100 г извести в 10 литрах воды.

Эффективное средство против грибковых заболеваний.

Химические средства:

Перметрин, малатион, карбарил и другие.

Используйте для борьбы с конкретными вредителями.

Соблюдайте правила безопасности при работе с химикатами.

Фунгициды:

Манкоцеб, фенбуконазол и другие.

Защищают от грибковых заболеваний.

Используйте при обнаружении признаков поражения.

Органические вещества:

Отвары чеснока, перца и других растений.

Эффективны и безопасны для окружающей среды.

Можно приготовить в домашних условиях.

Помните:

Перед опрыскиванием внимательно прочтите инструкцию к выбранному средству.

Обрабатывайте деревья в защитной одежде и респираторе.

Не опрыскивайте деревья во время цветения.

Соблюдайте правила безопасности и санитарии.

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Благодаря правильному уходу и отделке ваш сад будет здоровым и плодоносящим.

Дополнительные советы:

Опрыскивайте деревья утром или вечером, когда нет солнца.

Равномерно опрыскивайте все части дерева, включая листья, кору и ветки.

Повторите опрыскивание по необходимости.

Храните химические средства в недоступном для детей месте.

Напомним, эксперты сказали, когда начинать опрыскивать деревья от вредителей.

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