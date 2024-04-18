Чем подкармливать арбузы и дыни уже сейчас, чтобы получить богатый урожай

Лето уже близко, а это значит, что пора позаботиться о том, чтобы на вашем столе появились спелые, сладкие и невероятно вкусные арбузы.

Следуя этим простым правилам с сайта "Главред", вы сможете вырастить на своем участке великолепные арбузы, которые порадуют вас и ваших близких своим вкусом и ароматом.

Читайте также: Эксперты объяснили, как легко выгнать крыс с дачи без яда

Арбузы – это не только лакомство, но и источник витаминов и микроэлементов, которые так необходимы нашему организму в сезон жары. Чтобы вырастить по-настоящему богатый урожай, важно не только правильно посадить арбузы, но и позаботиться об их подкормке.

Чем же подкормить арбузы, чтобы они были большими и сладкими?

Вот несколько секретов:

1. Навоз – отличный поставщик питательных веществ.

Он содержит много азота, калия и других микроэлементов, необходимых для роста и развития арбузов.

Навоз можно вносить осенью во время перекапывания почвы или весной, за несколько недель до посадки.

Важно использовать перепревший навоз, чтобы не обжечь корни растений.

2. Куриный помет – еще один источник ценных удобрений.

Он содержит много фосфора, калия и азота, а также микроэлементов, благоприятно влияющих на рост и плодоношение арбузов.

Куриный помет можно использовать в свежем виде, но перед внесением его рекомендуется развести водой в соотношении 1:10.

Вносить куриный помет можно как осенью, так и весной.

3. Древесный пепел – источник калия и фосфора.

Он также содержит много других микроэлементов, необходимых для арбузов.

Древесную золу можно вносить в почву при перекапывании или использовать для приготовления настоя, которым потом поливать растения.

Настой из древесной золы готовится так: 1 стакан золы заливается 10 литрами воды, настаивается в течение суток, а затем используется для полива.

Помните:

Не перекармливайте арбузы удобрениями, ведь это может привести к чрезмерному росту ботвы и задержке плодоношения.

Важно также соблюдать режим полива, ведь арбузы очень любят воду, но не переносят переувлажнения.

Регулярно пропалывайте и разрыхляйте почву вокруг арбузов, чтобы обеспечить им доступ кислорода и питательных веществ.

Ранее эксперты назвали гуманные способы изгнать кротов со двора.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!