Чем подкармливать арбузы и дыни уже сейчас, чтобы получить богатый урожай
Лето уже близко, а это значит, что пора позаботиться о том, чтобы на вашем столе появились спелые, сладкие и невероятно вкусные арбузы.
Следуя этим простым правилам с сайта "Главред", вы сможете вырастить на своем участке великолепные арбузы, которые порадуют вас и ваших близких своим вкусом и ароматом.
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Арбузы – это не только лакомство, но и источник витаминов и микроэлементов, которые так необходимы нашему организму в сезон жары. Чтобы вырастить по-настоящему богатый урожай, важно не только правильно посадить арбузы, но и позаботиться об их подкормке.
Чем же подкормить арбузы, чтобы они были большими и сладкими?
Вот несколько секретов:
1. Навоз – отличный поставщик питательных веществ.
- Он содержит много азота, калия и других микроэлементов, необходимых для роста и развития арбузов.
- Навоз можно вносить осенью во время перекапывания почвы или весной, за несколько недель до посадки.
- Важно использовать перепревший навоз, чтобы не обжечь корни растений.
2. Куриный помет – еще один источник ценных удобрений.
- Он содержит много фосфора, калия и азота, а также микроэлементов, благоприятно влияющих на рост и плодоношение арбузов.
- Куриный помет можно использовать в свежем виде, но перед внесением его рекомендуется развести водой в соотношении 1:10.
- Вносить куриный помет можно как осенью, так и весной.
3. Древесный пепел – источник калия и фосфора.
- Он также содержит много других микроэлементов, необходимых для арбузов.
- Древесную золу можно вносить в почву при перекапывании или использовать для приготовления настоя, которым потом поливать растения.
- Настой из древесной золы готовится так: 1 стакан золы заливается 10 литрами воды, настаивается в течение суток, а затем используется для полива.
Помните:
- Не перекармливайте арбузы удобрениями, ведь это может привести к чрезмерному росту ботвы и задержке плодоношения.
- Важно также соблюдать режим полива, ведь арбузы очень любят воду, но не переносят переувлажнения.
- Регулярно пропалывайте и разрыхляйте почву вокруг арбузов, чтобы обеспечить им доступ кислорода и питательных веществ.
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