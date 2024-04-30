Чем подкармливать чеснок второй раз, чтобы головки выросли огромные: советы опытных огородников
Каждый садовод стремится получить максимальный урожай из своих грядок. Есть много секретов и лайфхаков, которые помогают достичь желаемого результата. Сегодня мы поделимся с вами двумя простыми способами подкормки чеснока, которые помогут вырастить большие и здоровые головки.
Следуя этим простым советам с сайта "Апостроф", вы сможете вырастить чеснок с большими и здоровыми головками, которые обрадуют вас щедрым урожаем.
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Первая подкормка:
- Срок: 20 дней после посадки.
- Цель: Наращивание зелёной массы.
- Удобрения:
- Аммиачная селитра - 20 г
- Магния сульфат – 20 г
- Как проводить:
- Развести удобрения в ведре воды.
- Сделать вокруг каждого растения небольшое углубление (5-7 см).
- Полить раствором.
Вторая подкормка:
- На стадии формирования головки и корневой системы .
- Цель: Стимулировать рост головки и корневой системы.
- Удобрения:
- Вариант 1:
- "Rost концентрат 5.5.5" - 25 мл
- "Байкал ЭМ" - 25-50 мл
- Сульфат магния – 20 г
- Вариант 2:
- "Master 20.20.20" - 20 г
- Магния сульфат – 15-20 г
- Вариант 1:
- Как проводить:
- Развести удобрения в ведре воды.
- Сделать вокруг каждого растения небольшое углубление (5-7 см).
- Полить раствором.
Важно!
- Не перекармливайте чеснок удобрениями, ведь это может отрицательно повлиять на его рост.
- Регулярно поливайте чеснок, особенно при периоде активного роста.
- Своевременно удаляйте сорняки и разрыхляйте почву.
Напомним, мы уже писали, что нужно сделать с чесноком перед посадкой, чтобы дал хороший урожай.
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