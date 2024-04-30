Чем подкармливать чеснок второй раз, чтобы головки выросли огромные: советы опытных огородников

Каждый садовод стремится получить максимальный урожай из своих грядок. Есть много секретов и лайфхаков, которые помогают достичь желаемого результата. Сегодня мы поделимся с вами двумя простыми способами подкормки чеснока, которые помогут вырастить большие и здоровые головки.

Следуя этим простым советам с сайта "Апостроф", вы сможете вырастить чеснок с большими и здоровыми головками, которые обрадуют вас щедрым урожаем.

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Первая подкормка:

Срок: 20 дней после посадки.

20 дней после посадки. Цель: Наращивание зелёной массы.

Наращивание зелёной массы. Удобрения: Аммиачная селитра - 20 г Магния сульфат – 20 г

Как проводить: Развести удобрения в ведре воды. Сделать вокруг каждого растения небольшое углубление (5-7 см). Полить раствором.



Вторая подкормка:

На стадии формирования головки и корневой системы .

Цель: Стимулировать рост головки и корневой системы.

Стимулировать рост головки и корневой системы. Удобрения: Вариант 1: "Rost концентрат 5.5.5" - 25 мл "Байкал ЭМ" - 25-50 мл Сульфат магния – 20 г Вариант 2: "Master 20.20.20" - 20 г Магния сульфат – 15-20 г

Как проводить: Развести удобрения в ведре воды. Сделать вокруг каждого растения небольшое углубление (5-7 см). Полить раствором.



Важно!

Не перекармливайте чеснок удобрениями, ведь это может отрицательно повлиять на его рост.

Регулярно поливайте чеснок, особенно при периоде активного роста.

Своевременно удаляйте сорняки и разрыхляйте почву.

Напомним, мы уже писали, что нужно сделать с чесноком перед посадкой, чтобы дал хороший урожай.

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